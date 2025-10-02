Lukijaposti: Iskikö vesuri uimarahoihin?

Sen sijaan että sivistystoimen jo muutenkin ylisuuresta potista raivataan metsää Ryytjärven laavulla, voisi ennemminkin palauttaa Jämsän suositut vesijumpat niin, että niihin pääsisi kahdesti kuukaudessa. Nyt pääsee vain kerran kuukaudessa.
Arkiliikunnan merkitystä vatsakkaat pönöttäjät sujuvasti juhlapuheissa painottaa. Eiköhän niille usein yli parikymppisille vesiliikunta ole tarpeellisempaa ja hyödyllisempää kuin ulkopuolisen yrittäjän caterpillarin liikunta umpimetsässä, jossa talviaikaan on ladulla perin harvinaista tavata edes saman lajityypin edustajaa. Myös mäntymetsän likaisuus rajoittaa latujen käyttöä kevätpuolella.
Miltä kunnan liikkujalaskurit näyttävät nykyisen laavullisen kuntoradan kesän käyttöasteesta?
Hiihtelevä uimari