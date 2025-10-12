Lukijaposti: Kirjoita someen sellaista, jonka voit sanoa kasvokkain toiselle, tai kirjoittaa omalla nimelläsi

Somekirjoittelusta on viime aikoina puhuttu paljon. Somessa kirjoitetaan usein nimettömänä, ja valitettavasti kirjoittelu on usein negatiivista. Somessa kiusataan niin koulukavereita kuin poliitikkojakin.

Naapurikaupungissa järjestettiin 2.10. Positiivinen Jämsä -työpajatapahtuma. Tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä kunnioittavaa vuoropuhelua ja nostaa esiin myönteisiä asioita Jämsästä. Ehdotan, että järjestämme vastaavan tilaisuuden Kuhmoisiin, sillä uskon, että positiivisella asenteella saamme aikaan enemmän hyvää kuin repivällä ja riitaisalla lähestymistavalla.

En lue nimettömiä kommentteja somesta, mutta erään kokouksen jälkeen sain puoluetoveriltani viestin, jossa nimetön kirjoittaja oli maininnut myös minut nimeltä. Toivoisin, että sama kirjoittaja tulisi kertomaan kasvotusten, mikä häntä painaa.

Kunnallisvaaleissa viime keväänä valittiin kunnanvaltuustoon jäsenet, jotka kuntalaiset saivat valita omalla äänioikeudellaan. Kokoomus sai valtavan kannatuksen, ja olen hyvin kiitollinen kaikesta luottamuksesta, jonka saimme. Ehdokkaiden saaminen oli aluksi haastavaa, mutta lopulta saimme aikaan hyvän kokonaisuuden uusista ja kokeneista ehdokkaista.

Kuhmoisten luottamushenkilöinä sitoudumme toimimaan läpinäkyvästi, tasapuolisesti ja avoimesti sekä edistämään kaikkien kuntalaisten etuja. Kokoomus on ollut Kuhmoisissa valtapuolue jo vuosikymmeniä, ja paljon hyviä asioita on saatu aikaan.

Valtuutetuille ja varavaltuutetuille järjestettiin alkusyksystä koulutus kunnan taloudenpidosta. Koulutus oli konkreettisuudessaan vaikuttavampi kuin omat taloustieteen opintoni. Kouluttajana toimi jyväskyläläinen konsulttitoimisto, joka on tehnyt yhteistyötä monien Suomen kuntien kanssa. Koulutuksen loppuosassa Kuhmoista verrattiin muihin kuntiin Suomessa, ja voimme olla ylpeitä tilanteestamme.

Kuhmoisissa asiat ovat monessa suhteessa keskimääräistä paremmin. Esimerkiksi suuret investoinnit päiväkotiin (2019) ja kouluun (2021) on jo tehty. Nämä ovat kunnan tärkeimpiä tehtäviä sote-uudistuksen jälkeen, ja monella kunnalla vastaavat investoinnit ovat vielä edessä.

Ainoa asia, jonka kanssa Kuhmoinen kamppailee, on väestönkehitys. Emme ole tässä tilanteessa yksin – lähes kaikissa kunnissa syntyy yhtä lasta kohden 3–5 henkilöä vähemmän vuodessa. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, jotta Suomi säilyy hyvinvointivaltiona.

Toivon, että tässä haastavassa tilanteessa Kuhmoisissa voisimme toimia yhteistyössä kaikkien kanssa ja löytää parhaan mahdollisen ratkaisun nopeasti. Kun tilanne on saatu ratkaistua, toivon, että repivä somekeskustelu vaihtuu valtuutettujen työtä kannustavaan keskusteluun. Voisimme yhdessä nostaa esiin kaikki ne hyvät asiat, joita meillä Kuhmoisissa on.

Näin voisimme ylpeinä esitellä Kuhmoista vierailijoille ja houkutella uusia asukkaita – erityisesti lapsiperheitä – kuntaan, jossa päiväkoti ja koulu ovat huippuluokkaa. Kesä-Päijänne ja Sahanrannan uudet, energiset yrittäjät houkuttelevat veneilijöitä ja 24-tieltä poikkeavia matkailijoita.



Rakentavin terveisin,

Pirjo Silvan

Kuhmoisten Kokoomus, puheenjohtaja