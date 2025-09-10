Lukijaposti: Kuhmoisten kunta – takapajula vai tulevaisuuden kunta?

Kirjoittaja muistuttaa, että esihenkilöllä on aina suurempi vastuu työyhteisön hyvinvoinnista.

Luin viime viikon Kuhmoisten Sanomia ja olin omalta osaltani järkyttynyt, surullinen ja jopa vihainen.

Nyt Kuhmoisten kunnassa tehdään suuri virhe. On valitettavan yleistä, että työyhteisöissä sallitaan huonoa käytöstä, vuorovaikutusta ja johtamista. Usein tähän huonoon käytökseen ratkaisuna on se, että työyhteisöön saa jäädä henkilö, jonka käytös on epäasiallista. Ei ole oikein, että henkilöt, joihin huono käytös kohdistuu, lähtevät.

Totta kai tällaisissa tilanteissa on aina kaksi näkökantaa. Molempia tahoja tulee kuulla sekä molempien tahojen tulee tulla kuuluksi. On kuitenkin muistettava, että esihenkilön tehtävä velvoittaa tietyn tason käyttäytymistä ja toimintaa. Esihenkilöllä on aina suurempi vastuu työyhteisön hyvinvoinnista. Kirjoitusten perusteella nykyinen kunnanjohtaja ei näin toimi, täysin päinvastoin.

Yleisesti ottaen esihenkilöiden tulee luoda luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisöön. Sen lisäksi johtamisessa on pääsääntöisesti kyse vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista.

Ainakaan kirjoitusten perusteella nämä eivät ole nykyisen kunnanjohtajan vahvuuksia, eikä substanssiosaaminenkaan.

Herää kysymys, miten hän yhä edelleen voi hoitaa tehtäväänsä? Miksi Valtteri Väyrysen käytöstä ja johtamista on sallittu näin kauan? Terveissä työyhteisöissä näin ei ole!

Kaikissa työyhteisöissä johtamisella on kaikkein suurin vaikutus työyhteisön kyvykkyyteen hoitaa tehtäviään. Johtaminen vaikuttaa kaikkeen, sillä on suuri vaikutus muun muassa työyhteisön työilmapiiriin, työtyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. Asiasta on tehty monenlaisia kansainvälisiäkin tutkimuksia, jotka vahvistavat tätä.

Se ettei johda lainkaan tai huonosti, tuo työyhteisöön todella monenlaisia ongelmia.

Kyllä tällaisten uutisten jälkeen herää kysymys: Onko Kuhmoisten kunta takapajula, jossa ei uskalleta puuttua ongelmiin ja johtaminenkin on 1900-luvulta? Vai haluaako kunta luoda kuvaa, että me olemme tulevaisuuden vetovoimainen kunta, jonka johtaminen ja muukin toiminta lähtee nykyajan työelämän vaatimuksista?

On aivan turha luoda upeita tulevaisuuden kuvia kunnasta Päijänteen paratiisina, jos teot eivät ole sen mukaisia!

Parempaa tulevaisuutta toivoen Kuhmoisten kuntaan!

Yhteistyöterveisin

Anne Kamaja

Johdon konsultti,

Työyhteisövalmentaja ja

Business Coach