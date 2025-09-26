Lukijaposti: Kysymyksiä ja hämmästelyä

Ovatko nykyinen kunnanhallitus ja -valtuusto tarpeeksi tietoisia aiemmin tapahtuneesta ottaakseen kantaa ja tehdäkseen päätöksiä kunnanjohtajan erottamiseksi? Tulisiko asioiden käsittelyyn ottaa mukaan edellisen hallituksen tai valtuuston jäsenet, jotka työskentelivät noin neljä vuotta Valtteri Väyrysen kanssa?

Miten ja missä asioissa on todettu ja määritelty kunnanjohtajan asiaosaamisen vaje? Ovatko edellisen kauden valtuutetuista vain kolme kokoomuslaista ja yksi avoin kuhmoislainen havainneet Valtteri Väyrysen puutteet?

Kuinka erotusasia nousi näin pian esille uudessa valtuustossa? Onko mahdollista, että kunnanjohtajan valinnasta on jäänyt jotain hampaankoloihin? Kuinka osa kokoomuksen valtuutetuista ja varavaltuutetuista löysivät näin nopeasti yhteisen sävelen Avoin Kuhmoinen -ryhmän kanssa? Onko pormestarimalli, josta tehtiin myös aloite, siivittänyt yhteistyötä ja toimeen tarttumista?

Tiedetäänkö tarkalleen, mitä tästä seuraa kaikille osapuolille? Tiedetäänkö, mitä kohu aiheuttaa Kuhmoisten maineelle ulkopuolisten ajatuksissa? Onka vaaraa, että muuttoa harkitsevat perheet peruvat päätöksensä hankkia täältä rauhaisa asumismuoto ja lapsillensa turvallinen päiväkoti tai koulu?

Tulisiko työyhteisöasiat hoitaa asiallisesti ja laillisesti työyhteisöselvityksellä? Onko Valtteri Väyrynen kiusaaja työssä toisin kuin hän vastineessaan ilmoittaa? Voidaanko varmasti todeta, että hän valehtelee, ja voivatko kiusatut henkilöt omalla nimellään sen vahvistaa? Onko syytös valehtelijaksi sopivaa tai laillista?

Käsittääkseni valtuustossa on ryhmiä ja henkilöitä, jotka eivät ole aloitteeseen nimeänsä laittaneet. Pidetäänkö heitä luopioina vai asiaa harkitsevina kokemuksensa ja tietämyksensä vuoksi? Äänestäisinkö mieluummin näitä asioita harkitsevia ja tutkivia ryhmittymiä?

Olisivatko päättäjämme mieluummin osa ongelmaa vai ehkä osa ratkaisua?

Kysymyksiä enemmän kuin vastauksia