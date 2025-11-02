Lukijaposti: Lompakko levällään

Minkähänlaisten ihmisten varaan me olemme yhteisen taloudenhoitomme antaneet?

Esitän avoimesti talous- ja lakiasiantuntijoiden mietteitä teille, kuntalaiset. Eritoten asiantuntijoiden keskuudessa suurta ihmetystä herättävät kysymykset ”miksi nykyinen valtuuston puheenjohtaja, joka aiemmin kisaili kunnanjohtajan jakkarasta, toimi miten toimi? Millä valtuuksilla hän edes puhui mistään yhteisen rahasäkin käytöstä?”

Yhteisen rahasäkin voimalla lähdettiin puhumaan ja siirtämään istuvaa kunnanjohtajaa, entistä kilpakumppania, pois jakkaralta. Tämä kaikki kiireellä ilman tarkempia asiaankuuluvia lakisääteisiä selvityksiä. Suistuttiin kalliisti ojaan laillisen käytännön tieltä, jota pitkin ”normaalit” kunnat asiansa pääsääntöisesti hoitavat?

Mennäänpä hiukan ajassa taaksepäin. Edellinen kunnanhallitus ja varsinkin kunnanhallituksen puheenjohtaja tiesivät varsin hyvin, pitkään ja tarkasti, millä tolalla kunnanjohtajan välit johdettaviinsa olivat. Silti asian vaatimiin lakisääteisiin toimiin ei ajoissa ryhdytty, miksi vaiettiin? Nyt onkin vyyhdin aukaisemisen aika kuntalaisille, jotka kaiken sotkun loppupelissä aina ja valitettavasti rahoittavat. Mitä ihmeellisempiä verukkeita ja puolusteluja olemme saaneet viime aikoina lukea istuvan kunnanhallituksen puheenjohtajan kynästä. Asiantuntijat toteavat ykskantaan, että seli seli ja väärin meni!

Jokainen juristi ja sopimusasiantuntija, jonka kanssa keskustelen, sanoo selkeästi, että rahalla ja kiireellä toimimalla ostetaan ja peitellään lähes aina jotain. Raha ja kiire mielletään huijausten perusvälineiksi. Kuten petokset ja pankkihuijaukset, niin myös 14 kuukauden palkan erorahaksi sopiminen kiireellä saattaa kertoa, missä tahansa yrityksessä tai yhteisössä, rahan käytöstä mahdollisena vaientamisen välineenä. Näin arvellaan asiantuntijapiireissä.

Kun työsopimuksen yhteydessä on sovittu kuuden kuukauden palkasta erorahana, se on rikkomaton kiveen hakattu sääntö, jota ei missään tilanteessa rikota. Sopimuksen muuttamiselle ei ole missään tilanteessa mitään juridisia perusteluita, jotka parantaisivat kuntalaisten etuja.

Hallinto-oikeuden mahdollisesti todetessa 14 kuukauden erorahan myöntämisen Valtteri Väyryselle lainvastaiseksi, tulevat seuraavana käsittelyyn vastuu- ja korvausvelvollisuus. Näin toteavat sopimus- ja oikeusoppineet juristit. Mikäli hallinto-oikeus tuomitsee Kuhmoisten kunnanhallituksen tekemät päätökset, seuraa vastuuoikeudenkäynti korvauksista kuntaa kohtaan aiheutetuista vahingoista, asiantuntijat toteavat. Korvausvelvollisiksi tulevat ne kunnan luottamushenkilöt, jotka ovat olleet päättämässä Valtteri Väyrysen korotetusta erorahasta.

Laki- ja sopimusasiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että Valtteri Väyrynen tulee olemaan ainut voittaja saamiensa erorahojen kanssa. Hallinto-oikeuden päätöksestä riippuen jatkuvat vastuu- ja korvausvaateet Kuhmoisten niitä kunnanhallituksen jäseniä kohtaan, jotka ovat olleet vaikuttamassa päätöksillään kunnalle aiheutuneista taloudellisista vahingoista.

On herätetty kysymys, elämmekö omassa kuplassamme, joka tulisi vihdoin puhkaista kuin paha paise? Ehkä paras ohje meille kaikille saattaisi olla, että eläisimme ja toimisimme pääsääntöisesti niin, että voisimme katsoa huomennakin toisiamme suoraan silmiin.

Osku Puukila

kunnanvaltuutettu

Avoin Kuhmoinen