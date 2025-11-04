Lukijaposti: Päätöksiä tulevaisuus mielessä – ei henkilökohtaisin perustein

VALTUUTETTU PUUKILA kysyy mielipidekirjoituksessaan: Minkähänlaisten ihmisten varaan me olemme yhteisen taloudenhoitomme antaneet?

Vastaukseni on: monipuolisesti eri argumentteja toisiinsa suhteuttamaan kykenevien ihmisten varaan. Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökset ovat osoittaneet kykyä ajatella asiaa organisaation kannalta tulevaisuusorientoituneesti henkilökohtaiset motiivit sivuuttaen.

Itse vierastan kaunaista, piilomotiiveja keksivää, itselle epämieluisia näkökulmia kuuntelematonta ja ne selittelyksi leimaavaa, persoonattomien auktoriteetti- ja populististen argumenttien taakse kätkeytyvää toimintamallia, johon onneksi vain yksittäistapauksissa törmään.

Omalta osaltani voin todeta, että olen allekirjoittanut aloitteen kunnanjohtajan irtisanomisesta, keskustellut vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, ollut 14 kk:n erokorvauksen kannalla ja edistänyt tähän johtavia päätöksiä. Kaiken tämän olen tehnyt noin kolme kuukautta valtuustokauden aloittamisesta. Olen tunnistanut Puukilan mainitseman kilpahakija-asetelman, mutta siitä huolimatta olen päätynyt tekemiini ratkaisuihin.

Kevyin perustein en tähän ryhtyisi. Olen tehnyt tämän siksi, että se on mielestäni käytettävissäni olevan tiedon perusteella kunnan – kuntalaisten – kannalta paras ratkaisu. Helpoin tie olisi ollut työntää päänsä kokonaan pensaaseen ja parhaat irtopisteet olisin (kuten muutkin aloitteentekijät) saanut tilapäisen valiokunnan prosessin kautta. Mutta ei valtuustossa helppouden tai irtopisteiden takia olla.

Valtuutettu Puukila kysyy myös, elämmekö omassa kuplassamme, joka tulisi vihdoin puhkaista kuin paha paise.

Elämänpiirimme ja taustamme vaikuttavat siihen, millaisessa kuplassa itse kukin elämme. Tämän kuplan rajoja on aina hyvä arvioida, mutta tätä ei tarvitse höystää retorisilla ylilyönneillä. Asioista voi olla eri mieltä, mutta näiden erimielisyyksien kääntämistä henkilökohtaiseksi syyttelyksi, vihjailuksi piilotetuista suurista kupruista tai oudoksi juridiikkakäsitykseksi en voi ymmärtää enkä hyväksyä.

Kimmo Malin

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja