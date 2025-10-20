Lukijaposti: Perusteetonta, asenteellista ja syyllistävää uutisointia ilman journalistisia tavoitteita

”Kuhmoisten kunta ja minä voimme nyt todeta asian käsittelyn päättyneeksi ja suunnata kohti omia tulevaisuuksiamme helpottunein mielin. Minulle jää Kuhmoisista loppujen lopuksi hyvä mieli ja lämpimät muistot”, kirjoittaa Valtteri Väyrynen.

Minun on tullut aika siirtyä uusiin haasteisiin. En olisi tätä vielä halunnut tehdä, mutta kunnan päättäjät näkivät tilanteen toisin. Viimeiset puolitoista kuukautta ovat olleet hyvin raskaita. Olen kokenut, että minua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ja että tilanne on ollut epäreilu.

Kirjoituksissa, joita viime aikoina on julkaistu Kuhmoisten Sanomissa, ei ole ollut journalistisia tavoitteita, vaan ”uutisointi” on ollut kovin perusteetonta, asenteellista ja syyllistävää. Kun kunnanhallituksen tiedotusvastuu erorahaneuvottelujen jälkeen päättyi, annoin haastatteluja mielestäni puolueettomille medioille ja sain viestini välitettyä ilman puolueellisuutta.

Kuluneet neljä vuotta Kuhmoisten kunnanjohtajana ovat olleet hyvin mukavaa ja antoisaa aikaa. Olen pitänyt työstäni, työntekijöistä ja kuntalaisista. Tein työtä antaumuksella Kuhmoisten kunnan eteen, ja minulle jää hyvät muistot täällä viettämästäni ajasta. Kuhmoisten kunnalla menee hyvin, ja sillä on hieno tulevaisuus.

Tällä hetkellä sekä lehdissä että sosiaalisessa mediassa on kirjoitettu, että kunnalla ja sen työntekijöillä menisi huonosti. Kuitenkin kunnan talous on vakaalla pohjalla, ja työntekijöiden työtyytyväisyys on viimeisimmän selvityksen mukaan korkea. Mitään merkkejä työntekijöiden huonosta voinnista ei ole ja meillä voidaan hyvin.

Joillekin henkilöille on nyt tuntunut olevan tärkeää nostaa esiin mielipiteitään ja korostaa negatiivisia asioita perusteettomien ja nimettömien lehtikirjoitusten pohjalta. Mikään negatiivinen trendi ei saisi perustua tutkimattomiin väitteisiin. Näin suuressa asiassa pitäisi ehdottomasti edetä puolueettomien tutkimusten kautta, jolloin asioiden eri puolet tulevat avoimesti esiin. Nyt nimettömistä lehtikirjoituksista on lähtenyt liikkeelle suuri eroprosessi. Tällaisella menettelyllä jää paljon selittämättömiä asioita, jotka vaikeuttavat hallinnon toimintaa, päätöksentekoa ja valtuutettujen luottamusta vielä pitkään.

Tämä prosessi oli raskas, mutta olen tyytyväinen siihen, että pidin viestintäni asiallisena ja kohteliaana enkä lähtenyt julkisesti arvostelemaan Kuhmoisten kuntaa tai päättäjiä. Solmitun sopimuksen myötä saatamme päätökseen tämän vaikean ja haasteellisen ajan. Kuhmoisten kunta ja minä voimme nyt todeta asian käsittelyn päättyneeksi ja suunnata kohti omia tulevaisuuksiamme helpottunein mielin.

Kiitos kaikille. Minulle jää Kuhmoisista loppujen lopuksi hyvä mieli ja lämpimät muistot.

Terveisin,

Valtteri Väyrynen