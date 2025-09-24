Lukijaposti: Sananvapaus ei salli vihapuhetta

En tiedä, kumpi järkytti enemmän Eija Heinosen kolumnissa (verkkolehdessä 19.9), alentava vihapuhe eri ihmisryhmiä kohtaan, vai tämäntyyppisen retoriikan kutsuminen ”sananvapaudeksi”.

Sananvapaus tarkoittaa kirjaimellisesti oikeutta ilmaista mielipiteitään julkisesti. Meillä jokaisella on Suomessa onneksi oikeus siihen. Se ei kuitenkaan tarkoita oikeutta lytätä, solvata tai haukkua julkisesti muita ihmisiä esimerkiksi uskonnon tai sukupuolen vuoksi. Voimme olla asioista eri mieltä, mutta yhteiskunnallisista ongelmista pitää pystyä puhumaan nimenomaan asioina. Eikä niin, että mennään henkilökohtaisuuksiin ja aletaan solvaamaan ja syyttämään jotain yksittäistä ihmisryhmää yhteiskuntamme ongelmista. Yksikään sukupuoli, uskonto tai ideologia itsessään ei ole syypää yhteenkään ongelmaan tässä maailmassa, vaan ongelmana ovat ihmiset, jotka käyttävät näitä työkaluina vihan lietsomiseen, ongelmien ratkaisemisen sijaan.

Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että Atlantin toisella puolella tapahtuva kehitys on hyvin huolestuttavaa. Kenenkään ei todellakaan pitäisi kuolla mielipiteensä, ihonvärinsä tai seksuaalisen identiteettinsä vuoksi. Eikä median tai ihmisten sananvapautta saisi rajoittaa valtion tasolta. Kun tällaisia asioita alkaa tapahtua, olemme hyvin huolestuttavalla tiellä.

Meidän tulisi kaikkien olla huolissamme tämän, edellisten sukupolvien kovalla työllä rakentaman, oikeusvaltion ja demokratian murtumisesta. Tämän näemme nyt tapahtuvan suoraan silmiemme edessä muualla maailmassa. Suomessa olemme yhtälailla kiihtyneen yhteiskunnan kahtiajakautuneisuuden ja vihapuheiden takia menossa kovaa vauhtia samaan suuntaan. Se, jos mikä, on huolestuttavaa kehitystä.

Medialla on hyvin keskeinen rooli ja suuri vastuu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siksi toivonkin Kuhmoisten Sanomien toimituksen ottavan suurempaa vastuuta kahtiajakautuneisuuden vähentämisessä. Mielipiteensä voi ilmaista monella eri tapaa, sen ei tarvitse olla muiden olemassaoloa loukkaavaa. Toivon, että tulevaisuudessa toimitus ei julkaisisi vihapuhetta tai siihen lietsovaa tekstiä, vaan pyytäisi tilanteen niin vaatiessa kirjoittajaa muokkaamaan tekstiään muita kunnioittavaksi.

Jokaisella meistä on vapaus mielipiteisiimme, mutta vapauden mukana seuraa aina vastuu. Me olemme vastuussa siitä, millä tavalla puhumme toisille ihmisille. Kun olemme eri mieltä jostain, pitäkäämme mielessä tämä; kunnioitan sinun mielipidettäsi niin kauan, kun se ei loukkaa kenenkään muun olemassaoloa.

Emilia Hamberg