Lukijaposti: Talkoita Tehinhiekalla

PISTIMME PYSTYYN Tehinhiekan syyskunnostustalkoot kahden päivän varoitusajalla. Lauantaina 8. marraskuuta 17 innokasta aikuista ja kaksi pientä poikaa huhkivat haravoiden, lapioiden ja parin työkoneen avustuksella rannan upeaan kuntoon ensi kesää kohden.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ville Lehtonen kertoi talkoiden lomassa kunnan suunnitelmista rannan viihtyvyyden lisäämiseksi. Lopuksi paistoimme makkarat ja joimme virvoitusjuomat ja olimme tyytyväisiä Tehinhiekan kuntoon talkoiden jälkeen. Pienessä kylässämme on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki.

Talkooterveisin

Pirjo Silvan