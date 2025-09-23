Lukijaposti: Väyrysen puheita on vaikea ymmärtää

Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.9.2025 saimme kuulla kunnanjohtajan puheenvuoron, joka alkoi sanoin ”on valitettavaa, että olemme tässä tilanteessa”. Niin se totisesti on.

Kunnanjohtaja ei kuitenkaan tuonut esiin henkilökohtaista osuuttaan siitä, miksi tähän tilanteeseen on päädytty. Sen sijaan saimme kuulla liikuttavan puheenvuoron, kuinka mahdollisuudet tasavertaiseen viestintään ovat olleet olemattomat. Kuitenkin kuka tahansa on saanut lukea muun muassa Kuhmoisten Sanomien verkkolehdestä 1. syyskuuta 2025, kuinka kunnanjohtaja kieltäytyi vastaamasta tarkkoihin kysymyksiin. Mahdollisuus annettiin heti alkuun.

Kunnanjohtajan mukaan kunnanhallitus on antanut syyllistäviä lausuntoja julkisuuteen ennen asioiden tutkimista.

Kaikkien luettavissa on, että Kari Paajanen (edellisen kunnanhallituksen puheenjohtaja) toteaa Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä 1. syyskuuta 2025: ”Oli kehityskeskusteluita eri osapuolten kanssa yhdessä ja erikseen. Pyrittiin miettimään keinoja siihen, miten töitä pitäisi jakaa ja hommia hoitaa. Me olemme käyneet kovaakin kahdenkeskistä keskustelua siitä, mitä hän alaisiltaan odottaa. Olemme puhuneet perehdyttämisestä ja siitä, miten hän haluaa alaistensa perehtyvän tehtäviinsä. Myös puheet asiaosaamisen puutteesta nousivat esiin muun henkilöstön kanssa keskustellessa.”

Samasta artikkelista löytyy myös nykyisen kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Pitkärannan mietteitä: ”Pitkärannan mukaan Väyrynen muistaa mainita olevansa ihmisläheinen ja kommunikoiva johtaja, mutta se ei näy, eikä ainakaan välity toiselle osapuolelle asti. Kommunikaation puute vaikeuttaa myös delegoitujen tehtävien vastaanottamista. Hän jakaa tehtäviä aika vähin sanoin”.

Mitä kunnanjohtaja tarkoittaa väittäessään, että asioita ei ole tutkittu, kun niitä on selvästi käsitelty monelta kantilta? Tai että jos hän olisi voinut kertoa ”oikean laidan”, olisi kirjoituksista saanut aivan toisenlaisen kuvan? Valehtelevatko kaikki muut, ja totuus on vain hänen hallussaan? Vaikea uskoa.

Kunnanjohtaja mainitsi puheessaan myös, minne henkilöstön olisi tullut/tulisi olla yhteydessä, mikäli kokevat häirintää tai epäasiallista kohtelua. Kuhmoisten Sanomat 1. syyskuuta 2025: ”Haastateltavat ovat turvautuneet paitsi kunnanhallituksen ja -valtuuston myös työsuojelun sekä ammattiliiton apuun saadakseen parannuksia työoloihinsa” ja ”Alaspäin kipattuja työmääriä on puitu työterveyshuollossa asti. ”

Nämä kortit oli siis jo käytetty, kunnanjohtaja ei nähtävästi vain ole vaivautunut ottamaan selvää tapahtuneista toimista. Tai ei ole vaivautunut edes kuuntelemaan, kun näistä on hänen kanssaan keskusteltu.

On vaikea ymmärtää, kuinka kukaan voi olla noin pimennossa omista tekemisistään ja pestä omat kätensä esittämällä tietämätöntä. Vielä vaikeampaa on ymmärtää sitä, että valtuustossa puheenvuoron päälle tulivat aplodit. Onneksi jokseenkin vaisut, mutta aplodit kuitenkin. Ovatko taputtajat sitä mieltä, että työpaikkakiusaaminen on vitsi? Tai että useiden ihmisten äärimmäisen huonot kokemukset ovat vain mielikuvituksen tuotetta? Tai että on reilua maksattaa kuntalaisilla sekä olemattomasta substanssiosaamisesta että huonosta henkilöstöjohtamisesta? Tällaista minä en äänestänyt.

Toivon suuresti, että kunnan päättäjillä on nyt viisautta toimia oikein, niin kunnan kuin kuntalaistenkin parhaaksi.

Kuka täällä valehtelee?