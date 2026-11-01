Lukijapostia: Asilammentien lyhdyt turvaan

REKOLANTIEN JA Asilammentien kävelylenkin varressa tuikkivat lyhdyt ovat nyt vaarassa. Elenia suorittaa linjaparannuksia ja asentaa maakaapelin kulkemaan sekä Asilammentien että Rekolantien vartta. Tähän liittyy kaivamista ja puunkaatoa koko hiekkatieosuuden matkalta. Lyhdyistä hyvä osa on tällä hetkellä kaivuuvyöhykkeellä, ainakin osittain kiinni puissa jotka joudutaan kaatamaan, ja mahdolliset kaivuutekniset yllätykset voivat vaarantaa loputkin.

Kuulutammekin nyt kaikkia lyhtyjen omistajia noutamaan omansa töiden ajaksi evakkoon, sillä tiekunnalla ei ole mahdollisuutta säilytellä sille kuulumatonta omaisuutta. Töiden on tarkoitus alkaa noin marraskuun puolivälissä ja siinä vaiheessa paikallaan olevat lyhdyt jäävät oman onnensa nojaan.

Rekola-Asilammentien

yksityistien tiekunta