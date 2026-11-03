Asuntokauppa käy vaisusti, mutta niin se käy ympäryskunnissakin – Hypon luottoluokituksesta huolimatta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

HYPOTEEKKIYHDISTYS JULKAISI lokakuun lopussa oman asuntoluottoluokituksensa, jonka mukaan Kuhmoinen on luokassa CCC yhdessä 60 muun kunnan kanssa. Kymmenportaisella asteikolla luokitus CCC on neljänneksi huonoin, kolmelle huonoimmalle sijalle ei sijoittunut yhtään kuntaa.

Hypoteekkiyhdistyksen asuntoluottoluokitus on työkalu, jolla se arvioi asuntomarkkinoiden riskejä, vakuusarvoja ja kehitysnäkymiä. Käytännössä luokitus kertoo, kuinka helposti alueella saa asuntolainaa.

Ihmiset vielä vähän häpeävät sitä, jos eivät saa lainaa. Timo Sormunen

KIINTEISTÖVAIHDANNAN ASIANTUNTIJA Timo Sormunen sanoo, että ei varsinaisesti yllättynyt luokituksen tuloksesta.

– Hiljaista on pankkimarkkina täällä päin. Olen pari vuotta ihmetellyt sitä, kuinka kaikki Kuhmoisissa tehtävät kaupat ovat käteisostoja. Se kertoo siitä, ettei pankista saa lainaa, Sormunen toteaa.

Sormunen kertoo tehneensä yhden asuntokaupan Kuhmoisissa tänä vuonna. Kerrostaloasuntoja hän ei mielellään edes ota myyntiin, koska niiden kauppasummasta ei palkkiorahojen jälkeen jää myyjälle juuri mitään.

Sormunen sanoo olevansa siinä uskossa, että ihmiset haluaisivat kyllä Kuhmoisissa asua ja erityisesti muuttaa mökkejään vakituisiksi asunnoiksi, mutta ei suostu sen enempää arvelemaan, tyssäävätkö suunnitelmat lainansaantivaikeuksiin vai mihin. Raha-asiat ovat sen verran henkilökohtaisia, että niitä harvemmin puidaan kuin tiiviimmässä lähipiirissä.

– Ihmiset vielä vähän häpeävät sitä, jos eivät saa lainaa. Ja jos lainaa ei tipu, eivät he edes soita minulle kiinnostavasta kohteesta.

Kuhmoisten tilanne ei ole yhtään huonompi tai parempi kuin muuallakaan. Teemu Sarhemaa

OP JÄRVI-HÄMEEN toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa ei halua ottaa kantaa hypoteekkiyhdistyksen luottoluokitukseen. Hänen mukaansa kauppamäärät Kuhmoisissa ovat niin pienet, että niiden perusteella ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä.

Tilanne on sama lähikunnissa, joista Padasjoki, Jämsä, Sysmä ja Luhanka on luokiteltu astetta ylempään luokkaan. Orivesi on hypon luokituksen mukaan luokassa BB ja Kangasala A-luokassa.

– Kiinteistövälitysalan keskusliiton jäsenten tekemissä kiinteistö- tai huoneistokauppojen määrissä ei ole paikkakuntien välillä isoja eroja. Tämän vuoden tammikuusta lokakuun loppuun mennessä Kuhmoisissa on tehty 21 kauppaa, viime vuonna 41 ja vuonna 2024 34. Ero Padasjokeen ei ole suuri. Sysmässä on tehty vähän enemmän kauppoja, mutta kun huomioi väkimäärän ja mökkien määrän, kauppamäärä menee linjassa. Kuhmoisten tilanne ei ole yhtään huonompi tai parempi kuin muuallakaan, Sarhemaa kertoo.

Pääasiassa Kuhmoisista ostetaan vapaa-ajanasuntoja. Omakotitaloja menee kaupaksi joitain yksittäisiä, rivi- ja kerrostaloasuntoja alle kymmenen vuodessa. Asuntojen hinnat ovat tulleet alas, kuten kaikkialla Suomessa.

– Suomen pankki tilastoi eri kuntien asuntoluottomääriä. Kuhmoisten asuntoluottokanta on laskenut huippuvuoden 2022 17 miljoonasta 14 miljoonaan, mutta tilanne on sama muuallakin.

Lainan saanti asuntokauppaa varten ei Sarhemaan mukaan ole ongelma. Alle 100 000 euroa maksavaan perustaloon saa kyllä lainaa siinä missä muihinkin kohteisiin.

– Meidän toimialueella on monta hyvää kohdetta myynnissä, mutta niitä ei tulla edes katsomaan. Markkinatilanne on nyt se. Alamäki on ollut pitkä, eikä kukaan osaa sanoa, tapahtuuko käänne ensi vuonna vai seuraavana.

Valtiovallalla pitäisi olla selvä tahtotila siitä, että koko maa halutaan pitää asuttuna, ja sen eteen tulisi tehdä konkreettisia tekoja. Timo Sormunen

MITÄ ASUNTOKAUPAN vauhdittamiseksi voisi tehdä? Timo Sormunen on valmis esittämään radikaalejakin keinoja muuttajien houkuttelemiseksi, mutta tärkeämpää olisi luoda mielikuvia siitä, että Kuhmoisissakin voi asua.

– 300 kuntaa painii samojen ongelmien kanssa. Valtiovallalla pitäisi olla selvä tahtotila siitä, että koko maa halutaan pitää asuttuna, ja sen eteen tulisi tehdä konkreettisia tekoja, Sormunen sanoo.

Sarhemaa puolestaan näkee, että kuntaa ei voi syyttää yrittämisen puutteesta. Hän toivottaa tervetulleeksi keskustelun avaukset matkailumarkkinoinnin kehittämisestä ja kiittelee kunnan toimivaa rakennusvalvontaa sekä rakennustarkastajan toimia.

– Markkinoille kukaan ei voi mitään, mutta muutamat yksittäisetkin toteutuneet asuntokaupat voivat muuttaa tilastoja Kuhmoisten osalta paljonkin. Päijänne on selvästi alueen veturi ja sillä on meille iso merkitys, Sarhemaa toteaa.