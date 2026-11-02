Isänä oleminen on rikkaus, sanoo isä ja pappa Aulis Räsänen

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES

HARMOISTEN KYLÄN maalaismaisemissa Aulis ja Sirpa Räsäsen kotona riittää vilskettä. Aktiivinen isäntä ei malta vain lojua neljän seinän sisällä.

– Aamulla kun herään, minun pitää aina ensimmäiseksi miettiä, mitä tekisin, jotta päivä kuluisi. En viitsisi vain lehteäkään lukea, Räsänen pohtii.

Pariskunta alkoi etsiä kesäasuntoa vuonna 2016. Auliksen haaveena oli aina kasvattaa ruusuja, ja vanhan kiviaidan reunustama piha tarjosi siihen mainion paikan. Kun Räsäset jäivät eläkkeelle vuonna 2021, he muuttivat Harmoisiin vakituisiksi asukkaiksi. Naapurusto on tullut tutuksi, ja yhteyttä pidetään.

Ei lapsia pidä komennella, että tee sitä, tee tätä, vaan viettää aikaa heidän kanssaan, tulla ja mennä.

KUMMALLAKIN ON jo aikuiset lapset. Aulis on esikoistyttären ja kahden pojan isä sekä heidän lastensa pappa.

– Vanhin lapseni täyttää joulun aikaan 43, keskimmäinen ensi kesänä 42 ja nuorin 33 vuotta. Tyttärelläni on pian 23-vuotias poika, joka opiskelee Joensuussa erityisopettajaksi. Keskimmäinen lapseni asuu Australiassa filippiiniläisen vaimonsa kanssa. Heille syntyy joulukuussa toinen lapsi.

Toisella puolen maapalloa asuvaa poikaa perheineen Räsäset ovat käyneet tapaamassa ja pitävät yhteyttä videopuheluilla. Suomessa asuvia lapsiaan Aulis Räsänen tapaa useamman kerran vuodessa syntymäpäivillä, isänpäivänä, joulun aikaan ja kesäisin.

– Parhaimmillaan meitä on ollut täällä kahvittelemassa joulun alla 13 henkeä, kun sisareni lapsineen oli myös mukana, Aulis muistelee.

– Olen opettanut lapsilleni samoja asioita, joita oma isäni opetti minulle: elämässä tehdään töitä ja hoidetaan lapsia ja kotia, kuten olen itsekin tehnyt. Mielestäni he ovat oppineet ja opettavat hyvin myös omia lapsiaan. Ehkä poika Australiassa voisi opettaa enemmän suomen kieltä.

Aulis Räsäsellä on hyviä muistoja lapsuudestaan ja perheestään.

RÄSÄSEN MIELESTÄ vanhempien pitäisi katsoa enemmän lastensa perään. Hän sanoo, että suurin osa lapsista on hyvin kilttejä, mutta joukossa tyhmyys tiivistyy.

Vanhempien tehtävä on hänen mukaansa keskustella, olla ja tehdä mukavia asioita yhdessä lastensa kanssa. Hän mainitsee esimerkiksi ulkoilun ja luonnossa liikkumisen. Innokkaana kalastajana Räsänen kävi itse kalareissuilla ympäri Suomen telttailemassa ja vuokramökeillä lastensa kanssa.

– Kun liikkuu luonnossa, lapset oppivat tärkeitä asioita. Moniko lapsi nykyään tunnistaa talitiaisen? Pitäisi enemmän opettaa sitä, mitä ympärillämme on, eikä vain sitä, mitä tietokoneen tai television ruudulla näkyy. Kun pienestä pitäen opetetaan, lapsi oppii kyllä. Ei muurahaisia tai hämähäkkejä kannata pelätä, vaan tutustua niihin!

Aulis kertoo, että aikoinaan Kuopiossa hän jaksoi työpäivänkin jälkeen touhuta lastensa kanssa. Hän pitää hassuna sitä, että nykyisin lapsia viedään päivähoitoon jopa silloin kun vanhemmat ovat itse lomalla. Hän peräänkuuluttaa miehiltä aktiivista osallistumista lasten hoitamiseen ja kotitöihin.

– Ei lapsia pidä komennella, että tee sitä, tee tätä, vaan viettää aikaa heidän kanssaan, tulla ja mennä. En ole kasvatusasiantuntija, mutta omat lapseni olen kasvattanut. Tosin sitä en tiedä, ovatko he kasvaneet kieroon, savolaisia kun ovat, Räsänen nauraa.

Hän kehottaa käymään isän luona isänpäivänä ja toivoo, että sukupolvien välistä yhteyttä vahvistettaisiin pitämällä yhteyttä. Räsäset matkustavat isänpäiväksi Kuopioon, jossa samalla juhlistetaan tyttärenpoika Samun 23-vuotissyntymäpäivää.