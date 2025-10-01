Maanteiden kunnossapidon talvikausi alkaa tänään

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Maanteiden kunnossapidon talvikausi alkaa Pirkanmaalla lokakuun alussa.

Pirkanmaan ELY-keskus muistuttaa autoilijoita siitä, että teiden talvihoidolla ei tavoitella kesäkelejä. Edes laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa tie ei pidä yhtä hyvin kuin kesällä kuivalla asvaltilla. Talvihoito pyrkii minimoimaan talven tuomat yllätykset, mutta kuljettajilla on oma vastuu turvallisesta kulkemisesta.

Maantiet on luokiteltu kuuteen eri talvihoitoluokkaan. Luokituksen määrittämiseen ja sitä kautta talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat tien merkitys sekä sen liikennemäärä ja -koostumus. Kangasalta Kuhmoisiin tuleva tie 325 kuuluu luokkiin Is ja Ib.

Alempiin talvihoitoluokkiin kuuluvien teiden toimenpideajat ja maksimilumensyvyydet poikkeavat vilkkaamman verkon vastaavista.