MAD näkyy Kuhmoisissakin – liikkeellä paljon moottoripyöriä

Himoksella järjestettävään koulutusviikonloppuun osallistuu 250 motoristia. Heitä voi nähdä myös Kuhmoisten teillä. Kuva Dani Amosov

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Elokuun 14.-17. päivä Kuhmoisten alueella, varsinkin Pihlajakoskella, voi nähdä poikkeuksellisen paljon moottoripyöriä. Tuolloin Himoksella järjestetään Moto adventure days -koulutus- ja ajotapahtuma isoille adventure- ja seikkailupyörille.

– Kyseessä ei ole kilpailu, tai rällättelytapahtuma. Ajamme sorateillä, metsäpoluilla ja maastossa. Reitit on valmiiksi suunniteltu ja niiden käyttöön on lupa maanomistajilta ja tiekunnilta, koulutustapahtumaa järjestämässä oleva Dani Amosov kertoo.

MAD kokoaa Himokselle kyseisenä viikonloppuna 250 motoristia. Amosovin mukaan motoristit liikkuvat maksimissaan kymmenen pyörän letkassa ohjaajan takana ja etukäteen suunnitellulla reitillä. Osa reiteistä vie myös Pihlajakosken rantamakasiinille, jossa pyöriä voi perjantai- ja lauantaiaamupäivänä nähdä.

Seikkailumoottoripyöräily on Amosovin mukaan moottoripyöräilyn nopeiten kasvava osa-alue.

– Suomessa on paljon päällystämättömiä teitä. Jos pysyy vain asvaltilla, reitit ovat rajalliset. Kun huomaa ja oppii, että muillakin päällysteillä voi ajaa, avautuu uusia reittejä, Amosov kertoo.

Monet sekoittavat seikkailumoottoripyöräilyn enduroon. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, eikä kilpaenduroita edes hyväksytä MAD:iin mukaan. Tapahtuman verkkosivuilla kerrotaan, että reitit ja koulutukset on suunniteltu erityisesti painaville matkaenduroille.

Moto adventure days -tapahtuma on avoin kaikille motoristeille kerhosta, pyörämerkistä tai kokemuksesta riippumatta. Amosov kertoo, että reittejä on suunniteltu eritasoisille motoristeille, aivan aloittelijoista kokeneille endurokuskeille.

– Lauantaina järjestämme Himoksella tapahtuman yhteydessä kaikille avoimen seikkailupäivän, jossa on mahdollisuus muun muassa koeajaa seikkailupyöriä ja osallistua navigointi- ja rengaspajoihin.