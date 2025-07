Majavat ovat ahkeroineet Särkijärvellä – vesi uhkaa kiinteistöjä

Seppo Miettisen mökillä rantaviiva on noussut parikymmentä metriä normaalia ylemmäs. Laiturille ei enää kuivin jaloin pääse, ja pumppua on pitänyt korottaa. Viimeksi vastaavanlaista tuhoa on Särkijärvellä nähty 20 vuotta sitten.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten majavia on ihasteltu Helsingin Sanomissa asti, mutta Särkijärvellä mökkeileviä lättähännät ovat tänä kesänä vihastuttaneet. Majavat ovat padonneet Särkijärven itäpään niin, että järven vesi on noussut pahimmillaan rakennusten kivijalkoihin asti.

– Leppäsen Kalle on juuri käynyt Särkijärvellä melomassa. Siellä on useita patoja ja monta hehtaaria metsää veden peitossa. Vettä on metrin verran, kertoo Särkijärven rannalla mökkeilevä Seppo Miettinen.

Kalle Leppänen asuu Särkijärvelle vievän Saarikontien alkupäässä.

Miettisen mökki on niin kaukana rannasta, että hänen ei tarvitse olla huolissaan sen joutumisesta veden varaan. Enemmän huolta herättää pari vuotta vanha laituri, jonka vesi uhkaa viedä karkuteille.

– Pumppuhuone on veden vallassa, eilen laitoin kakkosnelosta pumpun alle. Laiturin kävelysilta on veden varassa, laiturille pitäisi päästä kuivin jaloin, Miettinen kertoo.

Akuutimpi tilanne on naapurimökillä, jossa grillikodassa on 20 senttiä vettä ja noussut vesi hipoo mökin kivijalkaa.

– Siellä on todellinen uhka päällä, Miettinen sanoo.

Majavien aiheuttama vedennousu ei ole Särkijärvellä tyypillistä. Miettinen muistelee ostaneensa mökin 1990-luvun alkupuolella, ja yhden kerran – vuosituhannen alussa – majavat ovat saaneet aikaan tämänkaltaista tuhoa.

Merkkejä majavien ahkeruudesta oli ilmassa jo viime syksynä.

– Syyskuun 19. päivä kävin ottamassa pumpun pois. Silloin laiturille pääsi juuri ja juuri kuivin jaloin, kun reippaasti hyppäsi. Silloin ajattelin veden nousun johtuneen loppukesän runsaista sateista, Miettinen muistelee.

Kun Miettiset toukokuun alussa tulivat uudestaan mökilleen, oli ranta veden varassa. Kun tilanne ei vielä toukokuun aikanakaan ollut asettunut, tajusi Miettinen majavien olevan asialla.

Särkijärven itäpuoli on Torvelan Eräpoikien metsästysaluetta. Matti Hattunen Eräpojilta sanoo patojen olevan puolitoistametrisiä ja vahvistaa, että vesi on vallannut metsää useamman hehtaarin alueelta.

– Padoille ei voi tehdä mitään ilman maanomistajien lupaa. Majavien metsästyskausi alkaa elokuun 20. päivä, ja silloin me voimme mennä niitä metsästämään, Hattunen sanoo.