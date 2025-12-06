Ajankohtaista | Koulu | Kunta | Seurakunta | Tilaajille | Uutiset
Näin Kuhmoisissa juhlittiin itsenäisyyttä – katso kuvat
TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
Vapaus ja rauha eivät ole vain menneisyyden asioita. Ne ovat tämän ja huomisen päivän tehtäviä, totesi kunnan itsenäisyysjuhlassa juhlapuheen pitänyt Dahl Suomi Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula.
– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hyvä muistutus meille siitä, minkälaisen naapurin kanssa joudumme elämään. Se on myös muistutus siitä, että vapaus ei ole pysyvä tila, ellei siitä huolehdita. Meidän tulee olla valmiita ja yhtenäisiä, valmiita turvaamaan oma itsenäisyytemme. Meidän tulee varautua, Nikula muistutti.
Itsenäisyyspäivää juhlittiin Kuhmoisissa perinteisin menoin – perjantaina yhtenäiskoululla ja lauantaina sankarihaudoilla sekä Kuhmolassa.
Artikkelia muokattu 7.12. klo 6.50. Vapauden viesti siirtyi abiturienteilta senioreille, ei lukiolaisilta peruskoululaisille.
