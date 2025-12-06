Näin Kuhmoisissa juhlittiin itsenäisyyttä – katso kuvat

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Vapaus ja rauha eivät ole vain menneisyyden asioita. Ne ovat tämän ja huomisen päivän tehtäviä, totesi kunnan itsenäisyysjuhlassa juhlapuheen pitänyt Dahl Suomi Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hyvä muistutus meille siitä, minkälaisen naapurin kanssa joudumme elämään. Se on myös muistutus siitä, että vapaus ei ole pysyvä tila, ellei siitä huolehdita. Meidän tulee olla valmiita ja yhtenäisiä, valmiita turvaamaan oma itsenäisyytemme. Meidän tulee varautua, Nikula muistutti.

Itsenäisyyspäivää juhlittiin Kuhmoisissa perinteisin menoin – perjantaina yhtenäiskoululla ja lauantaina sankarihaudoilla sekä Kuhmolassa.

Itsenäisyyspäivänä puhutaan usein vapaudesta, mutta tärkeää olisi Olli Nikulan mukaan puhua myös rauhasta. Rauha on vastakohta sodalle, mutta myös sitä, miten me kohtelemme toisiamme arjessa. – Rauha on kunnioitusta, kuuntelemista ja sitä, että jokainen saa tuntea olonsa turvalliseksi. Toisen ihmisen kohtaaminen kunnioittavasti on juuri se taito, jota tämä maa tarvitsee tulevaisuudessa.

Kunnan itsenäisyysjuhla alkoi tutusti lippujen saapumisella. Lippuja kantoivat Ossi Viita ja Tero Sarkanen, airueessa olivat Kuhmoisten Korpisusien edustajat Fanny Aittolahti ja Elisa Korvenheimo.

Kanteletta soittivat Jämsänjokilaakson musiikkioppilaitoksen oppilaat Ninni Viikilä ja Iida Rantala. Nuoret soittajat esittivät kappaleen Humppatipolkka.

Leila Helaakoski toi kunnan tervehdyksen sivistyslautakunnan näkökulmasta – onhan tasavallan presidenttikin nostanut sivistyksen ja koulutuksen tämän vuoden teemaksi. Helaakoski totesi, että jo varhaiskasvatuksessa on tavoitteena opettaa pienet lapset ratkomaan erimielisyytensä rakentavasti. – Toivottavasti tämä kasvatusmalli leviää myös maailmanpolitiikkaan.

Kuhmoisten mieskuoro Hannele Erolan johdolla esitti kappaleet Hämärän ääniä sekä Kaunehin maa.

Perinteiseen tapaan mieskuoroa kuultiin myös sankarihautausmaalla, jossa seppeleiden laskua seurasi kymmeniä katsojia.

Seppeleet laskettiin kunnan ja seurakunnan puolesta. Juha Simola laski seppeleen myös paikallisten yhdistysten puolesta.

Perjantaina vietetyssä yhtenäiskoulun itsenäisyysjuhlassa neljäsluokkalaiset esittivät kappaleen Synnyinmaa.

Lions Clubin rauhanjulistekilpailuissa menestyneet nuoret taiteilijat saivat diplomit ja stpiendit. Myös järjestelyistä vastaava Mariella Rauhala (vasemmalla) sai muistamisen leijonien presidentiltä Ossi Viidalta.

Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten valinnaisen musiikin ryhmä esitti kappaleen Täällä pohjantähden alla.

Lukion juniorit esittivät kappaleen Sininen ja valkoinen.

Henna Könönen sai painaa itsenäisyysjuhlassa päähänsä ylioppilaslakin.

Abiturientit Saku Käyrä ja Saaga Mattila luovuttivat veteraanien vapauden viestin lukion senioreille Sonja Vaskisalolle ja Kiira Kiviharjulle.

Onni Sääskilahti esitti haitarilla kappaleen Raatteentie.

Artikkelia muokattu 7.12. klo 6.50. Vapauden viesti siirtyi abiturienteilta senioreille, ei lukiolaisilta peruskoululaisille.