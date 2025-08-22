Tapahtumat | Uutiset | Vapaa-aika

Näin paljon väkeä WAO-festarit vetivät – ensi kesän ensimmäinen artisti julkaistaan marraskuussa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Ensi kesän We are one -festivaalien ensimmäinen esiintyjä julkaistaan marraskuun ensimmäinen päivä. Kesän 2026 festarit järjestetään 25. heinäkuuta.

Tämän vuoden festareilla kävijöitä oli niitä järjestävän Sakke Walleniuksen mukaan hieman alle 750.

– Osa oli tosiaan palkinnon voittaneita tai kutsuvieraita, Wallenius kertoo.

Ensi kesän We are one -festivaalien valmistelut ovat jo kovassa käynnissä. Ensimmäisiä lippuja myydään jo ja supertarjous on voimassa elokuun loppuun asti.

Wallenius toivoo kaikkien vastaavan festareihin ja niiden järjestelyihin liittyvään kyselyyn. Kysely löytyy tapahtuman nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

– Kyselyssä selvitän festarin alueellista, kulttuurista ja taloudellista vaikuttavuutta. Wallenius kertoo.

