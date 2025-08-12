Nuuttilalle SM-hopeaa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten Kumua edustava Kalle Nuuttila oli toinen M35-sarjan ratakierroksella Suomen aikuisurheiluliiton SM-kisoissa Lahdessa. Nuuttilan aika 400 metrillä oli 55,42. Nopein oli Tampereen Pyrinnön Joni Ojala ajalla 53,00.
– Nämä olivat minulle ensimmäiset aikuisurheiluliiton SM-kisat. Oli hienoa juosta Kumulle mitali isompien seurojen seassa, Nuuttila kertoi.
Kulunut kesä on Nuuttilalle ensimmäinen kesä sitten vuoden 2020, kun hän on selvinnyt kilpailukaudesta ilman pahempia loukkaantumisia. Sen myötä Nuuttila on tehtaillut tänä kesänä neljä lajiennätystä.
– Tämä Lahden 400 metrin aika on myös ensimmäinen juoksuennätys tuon vuoden 2020 jälkeen miltään matkalta, joten on tätä odoteltukin. Lähdin juoksuun ihan ennätysmielin, sillä olin alkukesästä saanut jo pari nelkkua pohjalle ja heinäkuun treeniajat lupailivat 54-55 sekunnin haarukkaan osuvaa aikaa, Nuuttila kertoi.
Olosuhteet Lahdessa olivat loistavat ja Nuuttila sai omien sanojensa mukaan hyvää vetoapua kisan voittaneesta Ojalasta.
– 300 metrin kohdalle tulin varmasti kovempaa kuin koskaan. Vaikka juoksu lopussa vähän kanttasikin, niin sain onneksi pidettyä kakkossijan.
Nuuttilan loppukesän ohjelmassa on vielä yksi kymmenottelu, joko M35-sarjan SM-ottelu Keuruulla tai yleisen sarjan ottelu Riihimäellä.