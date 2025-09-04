Ohje auttaa luottamushenkilöitä puuttumaan epäasialliseen käytökseen

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA

Kuhmoisten kunnassa otetaan käyttöön toimintaohje tilanteisiin, joissa luottamushenkilö kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti. Ohjeen laatiminen käynnistyi Liisa Brander-Keskisen (ak) kesäkuussa tekemästä valtuustoaloitteesta.

Toimintaohje korostaa jokaisen luottamushenkilön vastuuta omasta käyttäytymisestään. Luottamustehtävässä tulee käyttäytyä asiallisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti sekä ottaa toiset huomioon siitä huolimatta, että mielipide-erot voivat aiheuttaa voimakkaita tunteita.

Mikäli luottamushenkilö kokee tehtävässään epäasiallista kohtelua, asian selvittely kuuluu toimielimen puheenjohtajan rooliin. Käytös tulee heti ottaa puheeksi puheenjohtajan ja epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön kanssa.

Jos luottamushenkilö ei voi pyytää apua toimielimen puheenjohtajalta, hän voi olla yhteydessä varapuheenjohtajaan tai valtuuston puheenjohtajistoon.

Kunnanhallitus hyväksyi ohjeen syyskuun alussa.

Koko ohje luettavissa kunnan sivuilla