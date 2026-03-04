Opasol ajattaa rekkoja Euroopassa ja häärii tähtiartistien taustalla – yksi aktiviteetti auttaa Sasu Kauppista ja Katja Liivenkorkeeta irtautumaan työasioista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISLAISEN OPASOL Oy:n tarjoamat äänentoisto- ja tapahtumatekniikkapalvelut ovat tuttuja paikallisista tapahtumista. Harva kuitenkaan tietää, että yhtiö on näkyvä toimija myös kuljetusalalla

– Kuljetuspuolesta vain murto-osa näkyy Kuhmoisissa. Kuskit asuvat ympäri Suomen ja autot ovat heillä kotona, Opasolin perustaja ja yrittäjä Sasu Kauppinen kertoo.

Opasolilla on 12 autoa ja 18 perävaunua. Suurimmat toimeksiantajat ovat Kuhmoisissa toimiva Meltex Oy, DSV sekä itävaltalainen LKW Walter AG. Jokaisella autolla on oma kuljettaja, joten Opasol työllistää kymmenestä viiteentoista työntekijää sekä vakituisesti että osa-aikaisesti.

– Nyt työntekijöitä kuljetuspuolella riittää. Olemme aina saaneet työntekijän niin, että meille on soitettu. Ikinä ei ole tarvinnut työntekijää hakea. Meillä on rekkapiireissä sellainen maine, Kauppinen sanoo.

Sasu Kauppisella (edessä) riittää nälkää laajentaa tapahtumapuolta talvikuukausille, mikä tarkoittaisi työmaan laajentamista pitäjään ulkopuolella. Kuva: Opasol

OPASOL OY on perustettu vuonna 1999. Sitä ennen Kauppinen opiskeli oppisopimuksella äänitarkkailijaksi Ossi Ruususen Moderato Audio Oy:ssä. Valmistuminen jäi kiinni näyttötöistä. Armeijasta Kauppiselta jäi käteen rekkakortti ja veri veti tien päälle. Hän ajoi rekkaa Euroopassa viitisen vuotta, kunnes kilometrit tulivat täyteen.

– Aluksi Opasol tarjosi pelkästään työvoimanvuokrausta kuljetusalalle ja rakennussiivouksiin. Siivosimme Helsingissä uudisrakennuksia. Se oli hauskaa hommaa. Keräsin täältä paikallisia kavereita, joilla ei ollut töitä, ja asuimme viikon tai kaksi asuntovaunussa leirintäalueilla, Kauppinen muistelee.

Siivoustyöt rakennuksilla loppuivat kuin seinään ulkomaalaisten työntekijöiden astuessa kuvioihin. Ensimmäisen rekkavetäjän Opasol osti 2002.

– Siinä tuli ajosopimus mukana. Sen jälkeen autojen määrä on pikkuhiljaa kasvanut aina sen mukaan, miten saadaan niille töitä ja työvoimaa. Välillä on autoja myyty poiskin, eikä ole väkisin pidetty kiinni siitä, mitä on jo saavutettu. Työntekijöiden kanssa on hyvässä hengessä neuvoteltu, että löytäisivätkö he jotain muuta töitä. Ja joskus joku heistä on tullut meille takaisinkin, Kauppinen kertoo.

Autot liikkuivat koko korona-ajan. Se takasi Opasolille sen, että kun maailma pandemian jälkeen avautui, oli yritys valmis vastaamaan tapahtumajärjestäjien kysyntään. Kuva: Opasol

ÄÄNENTOISTOSTA JA tapahtumatekniikasta Kauppinen kertoo kiinnostuneensa jo 13-vuotiaana, jolloin hän alkoi rakennella kaiuttimia, vahvistimia ja valolaitteita. 1980-90-lukujen taitteessa hän teki kunnalle töitä verokortilla ja piti discoja sekä Kuhmolassa että koululla. Äänentoistokeikkojen tekeminen jatkui samalla kun Kauppinen kruisasi rekalla pitkin Eurooppaa.

– Se oli minun haaveammatti. Ossilla näki, kuinka ammattilaiset hommaa tekee. Siellä sai tehdä ja sai vastuuta. Ossi saattoi soittaa ja sanoa, että Vesa-Matti Loirilla on keikka Mikkelissä Sokos-hotellilla, tuossa on kamat, mene hoitamaan, Kauppinen muistelee.

Opasolin äänentoisto- ja tapahtumatekniikan kalusto ja palveluiden kysyntä on kasvanut tasaisesti, mutta koronan jälkeen on ollut havaittavissa todellista nousukiitoa.

– Kun maailma koronan jälkeen aukeni, niin me olimme iskukykyisiä. Alalla tuli katoa, mutta meillä oli talous kunnossa, sillä rekat liikkuivat korona-ajan ilman ongelmia, Kauppinen kertoo.

Viime vuosina Opasolin onkin voinut nähdä isoissa tapahtumissa ja isojen artistien – muun muassa Viivin, Portion Boysin tai Diandran – äänentoistosta vastaamassa.

– Olemme panostaneet hirveästi kalustoon. Meillä on festaritasoista ääntä ja valoa. Lisäksi ostin Tanskasta esiintymislavan, sillä Akuliinan kanssa teimme sopimuksen ensi kesästä. Viemme lavan heidän tapahtumiinsa.

KAUPPISEN KUMPPANIKSI ja Opasolia pyörittämään löytyi 20 vuotta sitten Katja Liivenkorkee.

– Pieniä vaatimuksia oli. Ensin piti ajaa kuorma-autokortti, sitten rekkakortti. Suoritin inssiä syksyllä Lahdessa ja sanoin, että en kyllä tule talvea vasten rekkaa ajamaan. Siitä päivästä lähtien olen ajanut joka päivä, Liivenkorkee nauraa.

Pariskunnan työnjako kuulostaa selkeältä. Molemmat ajavat itsekin, paperityöt ja kaluston hallinta ovat jääneet Liivenkorkeelle, äänentoistopuolella hän toimii roudarina ja kiipeää tarvittaessa korkealle – Sasua ja Simoa kun kiusaa kova korkeanpaikankammo.

Sasun poika Simo on Opasolin kolmas näkyvä tekijä paitsi valojen ja monitorien äärellä myös autojen ratissa.

– Välillä seinät pullistelevat ja ikkunat helisevät. Onneksi aamulla lähdetään kuitenkin eri suuntiin. Ei ajeta samaa autoa työksemme, pariskunta sanoo ja myöntää, että liian usein työmoodi on päällä vielä saunanlauteilla istuessa.

– Toisaalta on hyvä, että asioita ei tarvitse miettiä yksin. Ja toinen ymmärtää, miksi aamukuudelta loppuneen keikan jälkeen haluaa nukkua iltapäivään, Liivenkorkee toteaa.

Kesäpaikka Sarvajärven rannalla auttaa irrottamaan ajatukset töistä. Jos pelkkä sinne meneminen ei riitä, niin sitten työnnetään vene vesille.

– Lähdetään laskemaan siikaverkkoja. Katja soutaa, minä lasken verkkoja. Siinä ei puhuta pätkääkään työasioita. Ei välttämättä rentoudutakaan, mutta toimii, Kauppinen virnuilee.

OPASOLIN KULJETUSPUOLTA ei Kauppisen pohdintojen mukaan ole syytä juurikaan kasvattaa, mutta tapahtumapuolella on vielä nälkää. Kesäkuukaudet on jo täyteen buukattu, mutta kallis kalusto seisoo suurimman osan vuodesta toimettomana. Tavoitteissa olisi saada hyviä diilejä myös talvikuukausille – ravintola- ja klubikeikkoja tai artistien talvikiertueita.

– Sellaista, mitä pystymme itse, omalla kalustolla ja omalla henkilökunnalla tekemään, Kauppinen ja Liivenkorkee pohtivat.

Tulevana kesänä Opasolin voi nähdä ja kuulla ainakin Kiepsaus-torilla sekä Nostalgia-festivaaleilla. Ja autoja – niitä voi näkyä missä päin Suomea tahansa.