OSKO:n luennolla tarjoillaan ajantasaista tietoa uusiutuvasta energiasta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kohti uusiutuvia energianlähteitä olemme menossa, halusimme sitä tai emme.

– Siirtymä on käynnissä. Uusiutuviin energianlähteisiin liittyy paljon harhaluuloja ja vanhaa tietoa. Minä pyrin tarjoamaan oikeaa ja ajantasaisempaa, lehtori Timo Malvisalo toteaa.

Malvisalo luennoi maanantaina 29. syyskuuta Kuhmoisten kirjastossa aiheesta ”Tuuli, aurinko ja vety tulevaisuuden energianlähteenä.” Luennon järjestää Oriveden seudun kansalaisopisto ja se on kuuntelijoille maksuton.

Yksi sinnikkäimmistä uskomuksista on, että tuuli ja aurinko ovat kalliita energianlähteitä ja että niistä puhuttaessa ajatellaan vain ekologisuutta.

– Minkään muun energian tuottaminen ei ole halvempaa kuin uusiutuvan energian, Malvisalo sanoo.

Uusiutuvan energian käyttöön liittyy yksi iso haaste, ja se on energian varastointi. Varastoinnista puhuttaessa keskusteluun liittyy myös vety.

– Tuotetaan vetyä, kun sähköä on yllin kyllin ja vedyllä sähköä, kun sähköntarve on suurin, Malvinsalo visioi.

Muita kehitteillä olevia varastointiratkaisuja ovat pumppuvoimalat, juoksupyörät, lämpöenergian varastoiminen hiekkaan, maakaivot, jotka toimivat kuin maalämpö käänteisesti.

– Kaikennäköisiä ratkaisuja on tulossa. Murroskautta mennään.

Malvisalo myöntää, että keskustelu uusiutuvasta energiasta painottuu tuulivoimaan. Se on ymmärrettävää, sillä se on suurin verkkoon kytketty uusiutuvan energian lähde. Lisäksi tuulivoimapuistot ovat isoja yksiköitä, kun taas aurinkopaneelien sijoittamisesta katolleen jokainen voi käytännössä päättää yksin.

– Tuulivoima herättää mielipiteitä suuntaan ja toiseen, ja usein taustalla on vielä politiikka. Siitäkin voidaan keskustella, mutta keskustelua olisi kiva käydä faktoihin pohjautuen.

Malvasalon mukaan yksi haaste tuulivoimasta puhuttaessa onkin se, mihin kaikesta saatavilla olevasta tiedosta voi luottaa. Tekninen kehitys on ollut alalla nopeaa.

Kuhmoisten luento alkaa Malvasalon mukaan aiheen pohjustuksella kalvosulkeisin, mutta hän toivoo, että aiheesta saataisiin aikaiseksi keskustelua ja luennolla voitaisiin syventyä aiheisiin, jotka yleisöä kiinnostavat.