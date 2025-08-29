Osuuspankin edustajistoon kaivataan monenlaisia, tavallisia ihmisiä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
OP Järvi-Hämeen edustajiston vaaleihin voi ilmoittautua ehdokkaaksi 11. syyskuuta asti. Edustajistoon valitaan 25 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi. Vaalipiirejä on kaksi, joista Järvi-Hämeen vaalipiiristä tulee 22 edustajaa ja Koitti-Pertunmaan vaalipiiristä 3.
Ehdokkaaksi voivat asettua hyvämaineiset täysi-ikäiset OP Järvi-Hämeen omistaja-asiakkaat. Pankin mukaan hyvä edustajisto kuvastaa monipuolisesti kaikkia pankin omistaja-asiakkaita, joten myös ehdokkaiksi toivotaan monenlaisia ihmisiä.
Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista, vaan kiinnostus asiaan ja oman elämän asiantuntemus riittävät.
Edustajiston vaalien äänestys alkaa 3. marraskuuta ja päättyy 13. marraskuuta. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on käytettävissään yksi ääni. Edustajisto hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset.