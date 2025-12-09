Pääkirjoitus: Digilaitteet jakavat kansakunnan

TERVEYDEN JA hyvinvoinninlaitos julkaisi lokakuussa kansalliset suositukset digilaitteiden vapaa-ajan käytölle ja ruutuajalle alle 13-vuotiaille. Ensi vuonna vastaavanlaiset suositukset tehdään myös alle 18-vuotiaille.

Oppitunteja koskeva kännykkäkielto on vähitellen leviämässä koko koulupäivään. Viime viikolla Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta päätti, ettei yläkouluissa saa ensi vuoden alusta alkaen käyttää kännykkää enää edes ulkovälitunneilla. Päätös herätti närää paitsi oppilaissa myös opettajissa.

Digilaitteilla käytetty aika nähdään automaattisesti pahana. Kuitenkin esimerkiksi kansallisissa suosituksissakin on annettu ohjeita siihen, miten ruutuaika kannattaisi käyttää: esimerkiksi oppimista, lukemista ja liikkumista tukevien sovellusten tai sähköisten kirjojen parissa. Kiitos niiden eräskin viisivuotias osaa numerot yhdestä kymmeneen useammalla kielellä kuin vanhempansa.

Liiallisen ruutuajan haittavaikutukset ovat yleisesti tiedossa. Älylaitteet passivoivat sekä fyysisesti että älyllisesti. Käyttäjistä tulee pahantuulisia ja huonokäytöksisiä, keskittymiskyky sekä lukutaito heikkenevät. Lisäksi sosiaalinen media vilisee idioottimaisuuksia kiusaamisesta erilaisiin haasteisiin, joihin käyttäjät imeytyvät helposti mukaan.

Digitaaliset laitteet – niin täynnä tietoa kuin ovatkin – ovat yksi syy suomalaisten koulumenestyksen ja ennen kaikkea lukutaidon romahtamiselle. Yle kysyi viime viikolla kahdelta tutkijalta, miltä tilanteemme näyttää 20 vuoden kuluttua, jos suomalaisten lukutaito ja sitä kautta mahdollisuus oppia ja ymmärtää asioita eivät parane.

Asiantuntijoiden vastaus oli karu: Ihmiset jakaantuvat eri ryhmiin, ja parhaiten pärjää oppimishaluinen viidesosa – he tulevat hallitsemaan maailmaa. Muut eivät kykene toimimaan veroilmoitusten, pankki- ja vakuutusasioiden tai huoltajuuskiistojen ja -päätösten kanssa. Demokratiallakaan ei mene tuolloin kovin hyvin.

Jokainen vanhempi haluaa lapsensa pysyvän maailmanmenossa mukana aikuisenakin. Yksinkertainen tapa antaa eväitä elämään on hukata älylaite sekä kasvavan lapsen että esimerkkiä antavan aikuisen kädestä ja vaihtaa se sanomalehteen tai kirjaan.

Katja Sirviö