Pääkirjoitus: Ketkä mahdollistavat kiusaamisen?

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Joukko kunnan entisiä ja nykyisiä työntekijöitä syyttää kunnanjohtaja Valtteri Väyrystä huonosta johtamisesta ja substanssiosaamisen puutteesta. Kävin usean viikon ajan keskusteluita lukuisten kunnan työntekijöiden kanssa aiheesta. Ongelmat johtamisessa ja ihmisten kohtaamisessa tuntuvat olevan kuntalassa vähintäänkin tiedossa. Töiden vyöryttämisen alaspäin sekä osaamisen puutteen olivat itsekin huomanneet kaikki, joiden kanssa keskustelin. Esimerkit etenkin jälkimmäisestä olivat huolestuttavia.

Yksi haastateltavista kertoi olleensa yhteydessä työterveyshuoltoon vielä työsuhteen päätyttyä, sillä hän epäili, että ei ole ainut, joka on saanut osakseen huonoa kohtelua. Monesti kiusatuksi itsensä tunteva jää kokemustensa kanssa yksin ja voi syyttää itseään tapahtuneesta. On helpottavaa kuulla, ettei ole yksin tai syyllinen.

Ihmiset, joita haastattelin juttua varten, olivat sitä mieltä, että kunnanjohtajan huono käytös on ”kaikkien” kuntalassa työskentelevien tiedossa. Asiaosaamisen puute tuntui hankaloittaneen useamman ihmisen työntekoa. Miten siis on mahdollista, että tilanne on saanut jatkua muuttumattomana vuodesta toiseen?

Ihmiset ovat erilaisia. Toiset ovat hanakampia tarttumaan yleisiin epäkohtiin, toiset keskittyvät mieluummin omiin asioihinsa. Ehkä omaa työpaikkaansa haluaa varjella mainehaitoilta, ehkä oma jaksaminen ei vain riitä yhteisten murheiden kantamiseen. Ymmärrettävää on sekin, että omaa palliaan ei halua heiluttaa silloin, kun kaikki on hyvin.

Kiusaamistapauksissa ei ole puolueettomia. On kiusattuja sekä heitä, joita ei kiusata. On heitä, jotka kertomalla omista kokemuksistaan yrittävät saada kiusaamisen loppumaan sekä heitä, jotka vaikenemalla mahdollistavat kaiken jatkumisen.

Haastateltavat ovat olleet rohkeita tuodessaan kokemuksensa julkisuuteen. Toivottavasti se riittää siihen, että kunnan työntekijöiden saama kohtelu olisi jatkossa kaikin puolin asianmukaista.