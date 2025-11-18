Pääkirjoitus: Miksi ”apupuolueet” pysyvät hiljaa?

ENTISELLE KUNNANJOHTAJALLE Valtteri Väyryselle maksettu yli sadan tuhannen euron erokorvaus puhuttaa yhä, ainakin Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettua Osku Puukilaa, ja sitä kautta osaa kuntalaisista. Sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Malin ovat vastanneet Puukilan näkemyksiin erorahan tarpeellisuudesta sekä siitä käydyistä neuvotteluista, mutta muut valtuutetut ovat olleet hiljaa. Miksi?

Kunnanvaltuuston kokouksessa 13. lokakuuta äänestettiin siitä, tehdäänkö vuoden 2025 talousarvioon määrärahamuutos Väyryselle maksettavaa erokorvausta varten vai pysytäänkö alkuperäisen johtajasopimuksen kuuden kuukauden erorahassa. Äänestystulos määrärahamuutoksen puolesta oli 19-2.

Viime viikon torstaina verkkolehdessä ja tässä paperilehdessä julkaistussa lukijapostissa Osku Puukila sanoo kuntalaisten ihmettelevän, ”millä eväillä Kepu ja Demarit ostettiin ”apupuolueiksi” völjyyn tähän kokoomuksen kalliiseen, kiireellä maustettuun projektiin”. Paikallislehti ihmettelee, miksi ihmeessä keskusta ja SDP sallivat puhuttavan itsestään apupuolueina, joiden aatemaailma on ostettavissa.

Tehdyn päätöksen puolustelu ja perustelu on jätetty kahden miehen harteille. Valtuuston kokouksen pöytäkirjassa sekä Malinin Puukilalle kirjoittamissa vastauksissa äänestystulos 19-2 näyttää hyvin yksimieliseltä, mutta joukkuehenki loistaa poissaolollaan, kun tehtyä päätöstä tulisi puolustaa.

Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa marraskuun 10. päivä keskustelua kävivät Avoin Kuhmoinen -ryhmä sekä kokoomus. SDP:n Silmu Sarvala puhui kerran. Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä 30. lokakuuta ja paperilehdessä 6. marraskuuta julkaistussa lukijapostissa kaivattiin julkisuuteen valtuutettujen ajatuksia, mielipiteitä ja perusteluja. Nyt olisi hyvä hetki niitä antaa, sekä keskustan että SDP:n, mutta myös perussuomalaisten. Ellei siis todella halua leimautua ostettavissa olevaksi apupuolueeksi.

Kuhmoisten Sanomat tulee vuonna 2026 ehdottamaan valtuustoryhmille, että niistä jokainen kertoisi vuorollaan paikallislehden sivuilla ajatuksistaan lehden lukijille.

Katja Sirviö