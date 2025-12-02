Pääkirjoitus: Oppirahoja ei ole enää varaa maksaa

KUN TÄMÄ (paperinen) lehti keskiviikkoiltana tavoittaa suurimman osan lukijoista, on verkkolehdessä jo kerrottu, ketkä ovat hakeneet Kuhmoisten kunnanjohtajaksi. Hakemusten viimeinen jättöpäivä oli tämän viikon tiistaina. Perjantaina työryhmä päättää, ketkä hakijoista kutsutaan ensimmäisen vaiheen haastatteluun tai jatketaanko hakuaikaa vielä.

Uusien tekijöiden rekrytoiminen ei ole ikinä helppoa – on kyse sitten alaisista tai johtajista. Kuka tahansa voi listata paperille ominaisuuksia, joita hakijoilta vaaditaan: alalle sopiva koulutus nyt vähintään, mutta miten taiteilla vuosien tai vuosikymmenien asiaosaamisen sekä tulevaisuuteen suuntautuvan nuoruudeninnon välillä? Pitääkö aina mennä energisesti ja dynaamisesti eteenpäin, vai pitäisikö löytyä kykyä katsoa peruutuspeiliin ainakin todetakseen, että miten paikkakunnalla on aina ennen tehty.

Henkilöstöjohtamisen ja tiimipelaajan taidot noussee suureen arvoon Kuhmoisten seuraavaa kunnanjohtajaa valitessa. Niiden arviointi haastattelutilanteessa lienee mahdotonta, mutta taustatyö kannattaa tehdä huolella. Husin työntekijät kuuluvat olleen riemuissaan, kun diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen siirtyi Kelaan. Lehtosen valinnut Kelan valtuusto tietänee nyt, miksi.

Uusien, kokemattomien kuntajohtajien on aloitettava työsarkansa aina jostain. Kuhmoisilla ei enää kuitenkaan olisi varaa maksaa oppirahoja sellaiselle, joka ei täysin hallitse tonttiaan. Tiimi ympärillä on hyvä, mutta sen verran työllistetty, ettei kenenkään kuulu enää käyttää aikaa tulipalojen sammutteluun. Kunnan lakisääteiset palvelut varhaiskasvatuksineen ja kouluineen porskuttavat tyylikkäästi eteenpäin ja niihin liittyvät isoimmat investoinnit on tehty, mutta minkäänlaiseen hyvänolontunteeseen ei voi pitäjään tulla tuudittautumaan. Ei, vaikka suunniteltu valtionosuusuudistus karahtikin kiville ja huomattavia valtionosuuksia nautiskeleva Kuhmoinen saattaakin hetkeksi huokaista helpotuksesta, mitä tulee kunnan raha-asioihin.

Työryhmälle tsemppiä tulevien viikkojen työhön.

Katja Sirviö