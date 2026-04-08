Pääkirjoitus: Tapahtumakesässä on taas tunkua

PÄÄSIÄISLAUANTAINA OTETTIIN jo pientä varaslähtöä Kuhmoisten tapahtumarikkaaseen kesään, kun Kuhmolassa kokoontui iltapäivällä lystikäs hevos- ja koiraväki ja illalla tanssittiin festarietkoilla Janus Hanskin tahtiin. Molemmista tapahtumista voit lukea lisää tiistaina 7. huhtikuuta julkaistuista artikkeleista.

Tuoreessa Kuhmoinen palvelee -lehdessä julkaistussa tapahtumakalenterissa on ilmoitettu kesäkuukausille hieman yli 70 tapahtumaa, eikä lista suinkaan ole lopullinen. Tarjolla on aiempien vuosien tapaan toreja, musiikkia, taidetta, kukkia, teatteria, urheilua, historiaa, tanssia, kyläjuhlia ja kirkon menoja. Kehtaako joku listan luettuaan vielä sanoa,että Kuhmoisissa ei koskaan tapahdu mitään?

Tapahtumakalenteri on ollut kattava aiempinakin vuosina, mutta sekään ei ole kaikille riittänyt. Viime vuoden heinäkuussa osa koki pettymyksen, sillä Kuhtuu-toria ei järjestetty. Enää ei tarvitse yllättyä saman asian äärellä, sillä perinteistä lauantaina pidettyä Kuhtuu-toria ei löydy tapahtumalistalta tänäkään vuonna. Kulttuuriyhdistys ilmoitti ajoissa, että resurssit sen järjestämiseen eivät riitä. Viesti ei liene vielä tavoittanut sitä maailman kuulua ”Jokua”, jonka tulisi aina kaikki tehdä.

Puoliväkisin vaalittujen perinteiden perään itkemisen voisi tällä kertaa jättää välistä ja keskittyä kaikkeen uuteen, mitä tapahtumakesä 2026 tulee tarjoamaan. Vaikka olisit ehtinyt vuosikymmenien aikana kiertämään kaikki kinkerit ja kylätalot, niin Kuhmoinen Kukkii -puutarha- ja kulttuuritapahtumassa et takuulla ole käynyt. Etkä vuoden 1918 tapahtumista kertovassa näyttelyssä. Etkä varsinkaan Kuhmoisten kirkon 240 -vuotisjuhlamessussa – joka toki pidetään vasta lokakuussa. Kylä ei siis kuole, vaikka kesä kuoleekin.

Lyhyt kesä ja runsas tarjonta ovat haastava yhdistelmä, sillä päällekkäisyyksiltä on mahdoton välttyä kokonaan. Kunta on kantanut kortensa kekoon keräämällä yhdistyksiä yhteen tapahtumakalenteria suunnittelemaan, silti keskiviikko- ja torstai- illoissa on tunkua.

Kun kävijöistä kilpaillaan, nousee tapahtumista tiedottaminen ja viestintä merkittävään rooliin. Rohkeimmat luottavat somen algoritmeihin, mutta yksi Facebookiin viime tipassa tehty julkaisu ei tavoita kaikkia. Hyvä tiedottaminen on monikanavaista ja sitä tehdään samalla intensiteetillä kuin puffetissa tarjolla olevia pullia.

Katja Sirviö