Päijälässä on hommat mallillaan

Ilkka Jokinen ja Mikko Santanen osallistuivat viime vuonna rallitalkoisiin vielä sunnuntaina. Rallia ajetaan Kuhmoisissa myös Ouninpohjassa. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Suomen MM-ralli, Secto Rally Finland, päristelee jälleen tulevana lauantaina Päijälässä. Lauantaina ajetaan myös Parkkolassa, Västilässä ja Leustussa.

Päijälän rallijärjestelyt saivat tänä vuonna uuden johtohahmon, kun valmisteluita vuosia vetänyt Hannu Lahtinen siirtyi sivuun.

– Hannu on edelleen vahvasti mukana kylän touhuissa. Yhdessä tehdään, kuten tähänkin asti, järjestelyitä virallisesti johtava Mika Liehu toteaa.

Järjestelyt Päijälässä sujuvat vanhalla rutiinilla. Liehun mukaan hommat olivat jo maanantaina mallillaan, ja itse rallipäivä tarjoaa vähintäänkin samat palvelut sekä parkki- ja katsojapaikat kuin viime vuonnakin.

Liehun mukaan erikoiskokeen virallisille katselualueille odotetaan noin 8 000 katsojaa, kaikkiaan pätkälle löytänee noin 10 000 rallifania.

Erikoiskokeen järjestäminen on päijäläläisille iso urakka, ja rallilauantain jälkeisenä sunnuntaina kylän raitilla kuuleekin useammasta suusta, että ”ei koskaan enää”.

– On totta, että sunnuntaiaamuna on turnausväsymystä. Mutta on tämä talkoolaisille hieno tilaisuus tehdä yhdessä ja oppia tuntemaan toisiaan, kausiasukkaita ja kaukaisimpia sukulaisia. Uutta ja nuortakin väkeä on tullut talkoilemaan, ja se on hieno juttu, Liehu sanoo.

Ennakkovalmistelut työllistävät kymmeniä talkoolaisia päivittäin muutaman viikon ajan. Lauantaina pelkästään reitin varteen tarvitaan 160 järjestysmiestä. Koko talkooväen vahvuus lauantaina on noin 290 henkeä.

Kaikki talkoolaiset eivät tule Kuhmoisista, vaan Suomesta Oulun eteläpuolelta.

– Meillä on selkeät ohjeet kaikille. Kaikilla on tiedossa oma rooli ja keneltä kysyä neuvoa, ja eväspakettiin tehdään runsaat sapuskat. Meille on mukava tulla talkoilemaan, ja siitä saamme joka vuosi kiitosta, Liehu iloitsee.