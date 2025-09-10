Papinsaarentielle luvassa lisää vesikatkoja

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Vesikatkokset Papinsaarentien alueella jatkuvat torstaina 11. ja perjantaina 12. syyskuuta, tiedottaa kunnan tekninen toimi. Vesikatkoja esiintyy aikavälillä 8.00 – 16.00.
Vesikatkot johtuvat alueen vesijohtolinjan korjaustyöstä. Vaikutusalue on sama kuin maantain vesikatkossa.
Mikäli häiriö vedenjakelussa pitkittyy, järjestetään veden jakelu Papinsaarentien matonpesupaikalle. Tästä tekninen toimi tiedottaa erikseen.
Lisätietoja vesikatkoista antaa kunnan käyttömestari Tapio Nysten.