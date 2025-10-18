Pirha vuokraamassa Päijännekotia kymmeneksi vuodeksi

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Pirkanmaan hyvinvointialue ja Kuhmoisten kunta neuvottelevat parhaillaan Pirhan kunnalta vuokraamien kiinteistöjen vuokrasopimusten yksityiskohdista.
Päijännekodin vuokrasopimuksen pituudeksi Pirha itse ehdotti kymmentä vuotta. Pitkä määräaikainen sopimus vaatii liitteekseen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman.
– Pidän korjaussuunnitelmaa hyvänä asiana. Pirha edellyttää, että kiinteistö pidetään kunnossa ja toisaalta myös sitoutuu siihen pitkäksi aikaa, sopimusneuvotteluita Pirhan kanssa käynyt kunnanhallituksen jäsen Kari Paajanen kommentoi.
Paajasen mukaan kukaan Pirhan puolelta ei ole missään vaiheessa kyseenalaistanut sitä, etteikö vanhuksia hoidettaisi Kuhmoisissa tulevaisuudessakin.
Terveyskeskukselta vanhan vuodeosaston puolelta tulee vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä vapautumaan tiloja. Vuokrasopimukset paloaseman ja Päijäläkodin kanssa uusitaan niinikään, mutta vain muutamaksi vuodeksi.
Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden valiokunnassa jäsenenä oleva Johanna Peltonen kertoo, että vammaisten ja heidän asumispalvelujen kohtalo puhuttaa tällä hetkellä kovasti. Myös Päijäläkodin jatkuminen on vaakalaudalla.