Pitäjän pohjoisosien susitilanne hankaloittaa huomattavasti viikonloppuna alkavaa hirvijahtia

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten susitilanne hankaloittaa huomattavasti tulevana viikonloppuna alkavaa hirvenmetsästystä. Pitäjän pohjoisosissa asuu lauma, jonka kooksi varmistui viime talvena näytteitä kerätessä seitsemän sutta. Kuhmoisten Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Jarmo Hietasen mukaan laumaan syntyi keväällä ilmeisesti yksi pentu.

– Lauma on asettunut tänne pysyvästi. Kesällä se oli suht pienellä alueella Harjunsalmen ympäristössä, nyt se on alkanut liikkua enemmän – muun muassa eläintilojen pihoilla. Se on normaalia näin syksyllä, Hietanen sanoo.

Kunnan pohjoisosissa hirvestykseen on pakko käydä miesajojahtina, ilman koiria. Hietasen mukaan ei voi luottaa siihen, että sudet pysyisivät vain nykyisellä paikallaan.

– Kyllä koko kunta on riskialuetta. Sudet liikkuivat viime talvenakin. Havaintoja tuli muun muassa Harmoisista ja Kylämältä. Kun lumi tulee maahan, on tietysti helpompi nähdä, missä ne liikkuvat.

Metsästyksen lisäksi susitilanne hankaloittaa mahdollisia SRVA-tehtäviä (suurriistavirka-apu). Onnettomuudessa haavoittuneen eläimen perään ei uskalleta päästää koiraa irti, vaikka sille joskus olisi tarvettakin.

– Ja kyllähän moni metsästäjä on sanonut, että ei tahdo enää metsästyskoiraa uskaltaa ottaa, kun ei niitä pääse treenaamaan, Hietanen kertoo.

Susien pihakäyntejä on ollut Kuhmoisissa tänä vuonna 120. Pihakäynniksi kirjataan, jos susi on alle sadan metrin päässä asutusta talosta. Hietasen mukaan määrä on kova.

– Muuten susilta on saaatu olla rauhassa, eikä mitään uhkaavia tilanteita ole vielä tullut.

Myös ilveskannan kasvu näkyy Kuhmoisissa. Hietasen mukaan niitä on paljon, mutta sen paremmin ne kuin karhutkaan eivät ole aiheuttaneet vahinkoja.

– Karhut ovat täällä vielä aika harvalukuinen joukko, mutta kyllä nähtävissä on, kuinka senkin kanta kasvaa koko ajan. Havaintoja on tehty 1-2 karhusta pitkin kesää, Kuhmoisten ja Jämsän rajalla liikkuu myös emo kahden pennun kanssa.

Kesällä uutisoitiin myös majavien tekemistä tuhoista. Hietasen mukaan majavat tulevat Isojärven kansallispuistosta, josta ne lähtevät etsimään uusia reviirejä. Särkijärvellä, jossa vesi uhkasi jo kiinteistöjä, alueen metsästysseura kävi purkamassa patoja, mutta Hietanen ei osannut sanoa, onko majavia metsästetty.