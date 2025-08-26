Sallivaa keskustelua valtuustossa – syksyn aluksi kolme valtuustoaloitetta

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
Kunnanvaltuusto avasi maanantaina syyskauden kokouksella, jossa enemmän testattiin keskustelukäytäntöjä kuin tehtiin päätöksiä.
Illan ainoa päätös oli myydä Tehinkärjestä vapaa-ajantontti 35 000 euron hintaan. Tämän jälkeen alueella on myymättömiä tontteja enää yksi.
Lisäksi Avoin Kuhmoinen -valtuustoryhmä jätti kolme valtuustoaloitetta. Ryhmä esittää, että Kuhmoisten kunnanvaltuuston kokoa pienennettäisiin, jotta kulut vähenisivät ja päätöksenteko tehostuisi.
Ryhmä vetoaa kuntalakiin ja vaatii, että virkasuhteeseen nimitettyjen henkilöiden nimet ovat esillä internetissä julkaistavissa viranhaltijapäätöksissä vähintään niin kauan kuin muutoksenhakuaika on voimassa.
Lisäksi Avoin Kuhmoinen esittää, että kunnanvaltuusto järjestäisi kyselytunnin, johon kutsutaan Kuhmoisten Vuokrakiinteistöt Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaamaan valtuutettujen kysymyksiin. Kyselytunti voidaan järjestää myös tutustumiskäynnillä yhtiön hallinnoimiin kiinteistöihin.
Vuokrakiinteistöjen tilanteesta keskusteltiin myös yhtiön osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Kunnanvaltuutettu, Vuokrakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Paajanen (kok.) kertoi, että yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen siitä, mitä kiinteistöjään se esittää myytäviksi. Kiinteistöt, jotka eivät mene kaupaksi, voidaan purkaa Aran avustuksella.
Kuntataloutta koskevan keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Kimmo Malin (kok.) lupasi toistaiseksi pitää korkeaa kynnystä valtuutettujen puheenvuoroihin puuttumisessa, jos ne vähänkin liittyvät käsiteltävään asiaan.