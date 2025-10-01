Sivistyslautakunta esittää liikuntapaikkojen hoitajan täyttöluvan myöntämistä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Sivistyslautakunta päätti syyskuun lopussa pitämässään kokouksessa esittää kunnanhallitukselle liikuntapaikkojen hoitajan täyttöluvan myöntämistä 1. joulukuuta alkaen toistaiseksi.

Kuhmoisten kunnassa on työskennellyt kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa tämän vuoden huhtikuuhun asti. Liikuntapaikkojen hoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sekä reittien kunnossapidon lisäksi niiden turvallisuudesta huolehtiminen, nurmialueiden ja puistojen sekä kulkuväylien kunnossapito, kaluston ja irtaimiston huolto sekä pienet korjaustyöt.

Kuntien tehtävänä on luoda yleisiä edellytyksiä liikunnalle paikallisella tasolla muun muassa rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen ylläpidolla on merkitystä kunnan vetovoimaan viihtyvyyden ja houkuttelevuuden näkökulmasta ja elinvoimaan terveysdynamiikan näkökulmasta.

Asukaskohtainen liikuntapalveluiden kokonaiskustannus oli Kuhmoisissa viime vuonna 116,50 euroa per asukas. Maaseutumaisissa kunnissa se oli keskimäärin 165, 32 euroa per asukas ja Pirkanmaalla 117,25 euroa per asukas. Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n vuonna 2021 tekemän kyselytutkimuksen mukaan alle 10 000 asukkaan kunnissa toimii kaksi liikuntapaikkahoitajaa (43 %) tai 3-10 liikuntapaikkahoitajaa (44%).