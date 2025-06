Sudenpennut virittäytyivät uudelle taajuudelle – partioleirillä töllöiltiin urakalla

Aarre Guinness, Laila Virtanen ja Onni Sääskilahti kirmasivat luvan saatuaan Velisjärveen kastautumaan. Samalla he kasvoivat sudenpennuista seikkailijoiksi. – Tuntuu hirveän hyvältä, että on päässyt partiossa näin pitkälle. Tämä on minulle kiva harrastus, Virtanen kommentoi. Guinnessin ja Sääskilahden mukaan vesi oli superlämmintä.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Pienten Pullahiirien leiriohjelmassa oli perjantaina television virittäminen uudelle taajuudelle. Kyse ei tietenkään ollut oikeasta televisiosta (jota partioleirillä tuskin ehdittäisiin katsomaan) vaan leirin teeman mukaan nimetystä aktiviteetista. Partiolaisten kesäleirin nimi on tänä vuonna Töllö 25 ja teemana siis erilaiset tv-ohjelmat.

Pullahiirille television virittäminen uudelle taajuudelle tarkoitti siirtymistä sudenpennuista seikkailijoihin. Kuhmoisten Korpisusissa siirtymäriitti on perinteisesti toteutettu kastautumalla sudenpentujen college-paita yllä Velisjärveen. Seikkailijoihin siirryttäessä college saa jäädä ja tilalle tulee sininen kauluspartiopaita, farkkupaita (kavereiden kesken peltipaita). Asusteeseen liitetään myös partiolaisten leveä vyö.

– Leirillä Seikkailijat saavat majoittua omissa teltoissa. He saavat tuoda puhelimen leirille ja valvoa vähän pidempään. Sudenpennuilla on kaksi partioihannetta, joten he tervehtivät kahdella sormella. Seikkailijat tervehtivät kolmella sormella, Lippukunnan johtaja Niina Saarinen kertoo.

Seikkailijat ja sitä vanhemmat leiriläiset saavat ottaa partioleirille matkapuhelimen mukaan. Ne majoittuvat kuitenkin Hotel Kännykässä omissa hotellihuoneissaan, ja viestit saa tulla tarkistamaan vapaa-ajalla. -Käytäntö on toiminut yllättävän hyvin. Kerroimme jo etukäteen, että kännykät saavat tulla, mutta ne eivät ole koko aikaa käytössä. Tuosta on illalla helppo katsoa, että kaikkien kännykät ovat paikalla, Niina Saarinen kertoo.

Pullahiirien – tai nykyisten Donitsimyyrien – ryhmänohjaaja Viivi Saarinen kertoo, että siirtyminen ikäkaudesta toiseen on lapsille ja nuorille tärkeä asia. Iän karttuessa ja ryhmän vaihtuessa saa enemmän paitsi vastuuta myös vapautta.

Aiemmin leirillä Seikkailijat olivat jo siirtyneet tarpojiksi. Heidän kasteeseensa kuului näkymättömien esteiden ylittämistä silmät sidottuna, helmien etsimistä keitetyn spagetin seasta sekä salaisella reseptillä tehdyn tarpojamehun juomista.

– Ja seuraavana aamuna he heräävät muiden tarpojien mukana totuttua aiemmin keittämään tiskivesiä ja laittamaan aamiaista muille leiriläisille, Niina Saarinen toteaa.

Ihmemies McGyverin mukaan nimetyssä leiriaktiviteetissa leiriläiset kokeilivat, voiko ilmapallojen päällä seistä ja työnsivät kyniä vedellä täytettyihin muovipusseihin. – Kymmenen kynää piti saada, ennen kuin pussi ehtii tyhjentyä. Siinä piti olla nopea, mutta onneksi kynät olivat teräviä, Helmi Hakamäki kertoo.

Töllö 25 – partioleiri rakentuu siis erilaisten tv-ohjelmien ympärille. Sudenpennut ja perhepartiolaiset muodostavat Ryhmä Haun ja asuvat omassa vahtitornissan. Seikkailijat ovat Paavo Pesusienen kavereita ja miehittäneet Tangalan. Teletappimaakin Velisjärven leirikeskuksesta löytyy.

– Lipun nosto on aamu-uutiset ja lasku iltauutiset. Uutiset on kuultu myös saameksi ja viittomalla, Saarinen kertoo.

Riihessä on käynnissä Syke-ohjelman kuvaukset.

– Olemme harjoitelleet tajuttoman auttamista, elvyttämistä ja kylkiasentoon kääntämistä, Padasjoella asuva Onni Rajala sekä kuhmoislainen Jimi Kauppinen kertovat.

Vieressä muut ryhmät käyvät läpi heimlichin otetta sekä palovammojen, diabeteksen ja astman hoitamista.

Kysyttäessä leirin kulusta molemmat vastaavat, että uitu ja saunottu on. Edellispäivän suunnistus Eero Ikosen johdolla oli nimetty Erikoisjoukoiksi.

Uimisen ja saunomisen mainitsivat ensimmäisinä myös Aino Inkiläinen, Minttu Suominen, Ronja Lehtinen, Miia Rantala ja Katri Korvenheimo.

– Kivaa on ollut, vaikka yöllä oli hirveän kylmä. Nukuimme alamäessä ja valuimme vain koko yön, Lehtinen ja Rantala kertaavat yön kauheuksia.

Ryhmä suunnittelee parhaillaan ohjelmaa illan heimoneuvostoon.

Aino Inkiläinen, Minttu Suominen, Ronja Lehtinen, Miia Rantala ja Katri Korvenheimo olivat rauhoittuneet grillikatokseen suunnittelemaan ohjelmaa illan heimoneuvostoon. Nuoret kertoivat uimisen ja saunomisen lisäksi koristelleensa telttoja (Suomen kaunein kotiteltta), suunnistaneensa (Erikoisjoukot) ja osallistuneensa Levyraatiin.

– Meillä on valmistumassa Bumtsibum ja heillä Kymppitonni, ryhmänohjaaja Pipsa Suominen sanoo ja myöntää, että lapsia ja nuoria on hieman sivistettävä klassikko-ohjelmien kulusta.

– Mutta emme mekään tienneet, mikä on Oktonautit, jota saunan yhteyteen suunniteltiin, Niina Saarinen jatkaa.

Partioleiri kerää tänä vuonna Velisjärvelle kuutisenkymmentä Korpisusien jäsentä. Se on Saarisen mukaan hieman normaalia vähemmän, mutta kattaa silti 50 prosenttia lippukunnasta.

– Samalle ajankohdalle osui rippileirejä ja isommilla partiolaisilla painavat kesätyöt päälle.

Korpisudet on kuhmoislainen lippukunta, mutta yksi leiriläinen ja yksi ohjaaja tulevat Padasjoen puolelta. Lisäksi leiriläisten joukkoon on löytänyt jo syksyllä heppalukiossa aloittava nuori.

– Toinenkin tuleva heppalukiolainen otti meihin yhteyttä ja haluaa tulla ryhmänohjaajaksi. Meillehän se sopii!

Ensi vuonna Velisjärvellä ei partioleiriä pidetä, sillä vuorossa on Evolla järjestettävä Ilves-leiri. Sinne saapuvat kaikki Hämeen partiopiirin partiolaiset, joten osallistujien määrä nousee tuhansiin.

– Ilves-leiri järjestettiin viimeksi vuonna 2019. Silloin minun ja Villen (Saarinen) partiolaiset olivat pieniä vahdittavia, nyt he ovat tuollaisia teininrontteja, Niina Saarinen hymyilee.