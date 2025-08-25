Suomen luonnon päivänä voi pohtia omaa luontosuhdettaan

Kirjoittaja on kasvanut Kuhmoisissa, nauttii käsillä tekemisestä ja latautuu saunassa ja luonnossa.

Tulevana lauantaina vietetään Suomen luonnon päivää. Päivä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä vuonna 2017 Suomi oli virallisesti ensimmäinen maa, joka liputti omalle luonnolleen. Vuodesta 2023 se on ollut myös virallinen liputuspäivä.

Päivä kutsuu juhlistamaan luontoa sinulle omalla tavallasi. Vietä yösi ulkona tai kokkaa lounas retkitulella. Ehkäpä haluat suunnata sienimetsään tai halaamaan rakkainta puutasi. Suomen luonnon päivänä myös monet luomutilat avaavat ovensa yleisölle ja tarjoavat mahdollisuuden nähdä, miten ruokaa tuotetaan.

Kulunut vuosi on tuonut itseäni taas kerran lähemmäksi luontoa. Kun ihmettelee asioita pienen ihmisen kanssa, ymmärtää helpommin, kuinka yksinkertaiset asiat voivatkaan tehdä päivästä ainutlaatuisen tai keventää kuormaa hartioilta. Jo hyvin lyhyt luonnossa vietetty aika voi tehdä ihmeitä, laskea verenpainetta ja antaa omille ajatuksille tilaa ja rauhaa.

Pohdin usein, mikä luonnosta tekeekään niin palauttavan. Usein sen voimaa ei oikein osaa ymmärtääkään ennenkuin viettää liian pitkään ilman rauhallista luontokokemusta. Hiljaisuus ja vanhat kaarnapintaiset puut mykistävät minut kerta toisensa jälkeen. Perhosen toukka, joka ryömii nopeasti turvaan hiekkatieltä ja syksyinen metsä, joka on kuin loputon ravinnon aarreaitta. Luonto on minulle elintärkeä voimavara, joka kutsuu rauhoittumaan.

Viimeiset kaksi päivää olen viettänyt neljän seinän sisällä pientä kuumeista potilasta hoitaen. Olen harmitellut, etten pääse viettämään loppukesän parhaita säitä ulos raittiiseen ilmaan – itselleni tämä aika on sitä kaikista parasta vuodenaikaa. Tällaisina päivinä luontokokemukseni on rajoittunut taustalla pyöriviin luonto-ohjelmiin. Siinäkin kummasti mieli rauhoittuu.

Mietin, onko kuhmoislaiselle lukijakunnalle ihan turha paasata luonnon tärkeydestä. Väitän, että tätäkin kolumnia lukee moni, joka viettää allekirjoittanutta enemmän luonnossa sitä sen koommin ajattelematta. Ehkä välillä olisi syytä pysähtyä sitä miettimään. Minusta ainakin on mahtavaa, että Suomen luonnon päivää juhlistetaan – se muistuttaa itseäni siitä tärkeimmästä voimavarasta, mikä meillä on – kaunis puhdas luonto ympärillämme ja siitä haluan pitää kiinni kynsin ja hampain.

Haastankin kaikki lukijat luonnon päivän kunniaksi pohtimaan sitä, mitä luonto sinulle merkitsee.