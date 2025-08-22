Suunnitteilla tunnelmallinen, rouhea ja rento Sahanranta

– Pieni paine tekee hyvää ja laittaa menemään eteen päin. Olemme vetäneet Wonkamiestä 11 kesää ja se on meinannut välillä kyllästyttää, mutta nyt olemme saaneet uutta virtaa. Sahanrannassa on mahdollisuuksia vaikka mihin, Saila Arolainen iloitsee. Arja Mäkelä kuvasi Arolaisen keväällä Pihlajakosken kyläkaupalla.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kunnanhallitus päätti kuluneen viikon maanantaina ravintola Sahanrannan uusista yrittäjistä. Tarjouskilpailun voitti CLO Racing Oy, jonka toimitusjohtaja Jouni Arolainen haluaa painottaa, että ravintolatyössä tasavertaisena yhteistyökumppanina on hänen vaimonsa Saila Arolainen.

– Yhdessä samanvertaisina yrittäjinä tätä työtä tehdään, Jouni Arolainen sanoo.

Pari päivää kunnanhallituksen päätöksen jälkeen Arolaiset kertoivat fiiliksensä olevan hyvä, mutta myös hieman pelonsekainen.

– Totta kai aina kaikki uusi jännittää. Mitenkäs nyt handlataan kaksi ravintolaa? Odotukset tuntuvat olevan ympärillä kovat. Olemme saaneet paljon tsemppiviestejä, pariskunta kertoo.

Arolaiset ovat pyörittäneet 11 kesää Pihlajakoskella sijaitsevaa ravintola Wonkamiestä. Huolestuneille todettakoon, että Wonkamies ei ole sulkeutumassa, vaikka yrittäjät saivat Sahanrannankin pyöritettäväkseen.

– Ei todellakaan ole Wonka menossa kiinni. Päinvastoin – nythän on virtaa entistä enemmän senkin pyörittämiseen, Jouni Arolainen sanoo.

Sahanrannasta ei myöskään ole tulossa Wonkamiehen kaltainen paikka. Saila Arolainen kertoo kaksikon kaavailleen Sahanrantaan muun muassa kahvilatoimintaa.

– Haluamme pitää paikan rentona, olohuoneen tyylisenä, joka houkuttelisi kaiken ikäisiä. Sinne voisi tulla lounaalle, illalliselle tai ilman isoa nälkää. Että se palvelisi tosi monipuolisesti. Sisustuksesta tulee tunnelmallinen, rento ja rouhea.

– Puitteet ovat upet sekä itse rakennuksessa että sen ympärillä. Sillä on upea historia. Ja kun ravintolaan löydetään, niin satamakin kukoistaa, Jouni Arolainen jatkaa ja toivoo hyvää yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa.

Arolaiset myöntävät, että kiinnostus Sahanrantaa kohtaan heräsi nopeasti. Omien sanojensa mukaan heitä on aiemminkin ravintolan yrittäjiksi ehdotettu, ja he ovat kieltäytyneet jyrkästi.

– Menimme kuitenkin markkinavuoropuheluun, ja silloinkin oli vielä sellainen fiilis, että ei ole meidän juttu. Kuitenkin innostuimme puitteista ja aloimme suunnitella, mitä minnekin saisi. Olemme vähän hulluja ja innostumme nopeasti, kaksikko kertoo.

Tarjousvertailu paljastaa, että Arolaiset tarjosivat Sahanrannasta kunnalle 2 601 euron kuukausivuokraa, kun vähimmäisvuokra on 2 500 euroa.

– Psykologinen juttu. Ihmiset yleensä tarjoavat tasasummia ja meille oli heti selvää, että tarjouksemme päättyy numeroon yksi. Pohdimme myös vaihtoehtoa 3 001 euroa, mutta päädyimme 2 601 euroon ja panostimme enemmän haltuunottosuunitelmaan.

Entä sitten ruokalista? Tuleeko se olemaan samanlainen kuin Wonkamiehessä?

– Wonkamiehen lista ei siirry sellaisenaan Sahanrantaan. Sahanrannasta tulee omannäköisensä paikka, mutta varmasti listalta löytyy suosikkiannos jokaiselle. Ja pizzauuni lämpiää ehdottomasti, se on ollut liian pitkään kylmänä, Saila ja Jouni Arolainen lupaavat.