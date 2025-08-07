Tampereentie poikki kolme päivää siltaremontin vuoksi

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Tampereentie on poikki Kuhmoisissa 11.-13. elokuuta, tiedottaa Pirkanmaan ELY-keskus. ELY-keskus uusii Myllykylässä Tampereentien alittavan Kukasjärven putkisillan. Silta on huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä. Putki korvataan uudella vastaavalla.

Työkohde sijaitsee 360 metriä Salmijärventien liittymästä Tampereelle päin. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Vehkajärven ja Poikkijärven välillä on kiertoreitti Korkeentien, Alhontien ja Nelostien kautta. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan Salmijärventien kautta työkohteen ohi.