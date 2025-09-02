Tanssia, äänentoistoa, keramiikkaa?Kansalaisopiston kursseille voi vielä ilmoittautua

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA

Ensimmäiset Oriveden seudun kansalaisopiston kurssit alkoivat Kuhmoisissa tällä viikolla. Kursseille, joilla on tilaa, voi kuitenkin ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Myös ensi lauantaina järjestettävälle yhden päivän vanhasta uutta -ompelukurssille pääsee yhä mukaan.

Vähäisen osallistujamäärän vuoksi kansalaisopisto on joutunut perumaan maanantain maalaus- ja piirustuskurssin sekä huonekalujen entisöinnin.

Myöhemmin syksyllä alkavien lyhytkurssien ilmoittautuminen on auki aina kurssin alkuun asti, mahdollisesti sen jälkeenkin. Tarjolla on aikuisten teatteria tai burleskitanssia lokakuussa, äänentoistoa marras- ja joulukuussa sekä keramiikkaa joulun alla.

Kursseista täynnä ovat äänimaljarentoutus, tanssi- ja liikeimprovisaation pienryhmä, italiaa matkailijoille, lempeä kehonhuolto, yksinlaulu sekä aikuisten harmonikkaryhmä. Näillekin kursseille voi vielä ilmoittautua jonoon odottamaan vapautuvia paikkoja.

Tällä viikolla tanssittava paritanssin lyhytkurssi tuli täyteen, mutta ensi keväänä järjestetään vielä viikonloppukursseja, joista toisella lajeina ovat foksi, hidas lavafoksi ja cha cha sekä toisella tango ja hidas valssi.

Jokunen osallistuja mahtuu vielä aamujoogaan.

Kansalaisopisto tarjoaa vuoden aikana Kuhmoisissa myös maksuttomia luentoja. Maanantaina 29. syyskuuta kirjaston galleriassa tutustutaan tuuleen, aurinkoon ja vetyyn tulevaisuuden energialähteinä. Maaliskuussa luennon aiheena on nettihuijauksen tunnistaminen.

Lisää maksuttomia luentoja kansalaisopisto järjestää Orivedellä kaupunginkirjastossa ja valtuustosalissa.

Oriveden seudun kansalaisopiston kurssikalenteri