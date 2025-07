Tehin hiekka jäi keväällä erehdyksessä kyntämättä – kunnan uimarannat tarkassa syynissä

Sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa pohdittiin, voisivatko talkoolaiset tehdä jotain Tehin hiekan hyväksi. Kunnan käyttömestari Tapio Nystenin mukaan siivota saa kuka vaan, mutta hiekkarantaa ei saa mennä omin päin muokkaamaan.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnan käyttömestari Tapio Nysten myöntää, että Tehin hiekan kunnossapidosta annettu palaute oli aiheellista. Heinäkuun puolivälissä hellejakson alkaessa Kuhmoinen -facebook-ryhmässä kiinnitettiin huomiota Tehin hiekan huonoon kuntoon.

– On totta, että siellä oli pitkää heinää nurmialueella pukukoppien luona. Veden rajapinnassa oli rumaa kaislakertymää, ja kun se havaittiin, se poistettiin välittömästi. Lisäksi annoin luvan hiekan kyntämiseen, Nysten kertoo.

Nystenin mukaan Tehin hiekkarannan hiekka kynnetään automaattisesti joka kevät, mutta henkilövaihdoksien vuoksi se jäi tänä keväänä tekemättä.

– Olin siinä uskossa, että se on ilman muuta kynnetty keväällä. Mutta ei oltu, ja nurmikkoa kasvoi hiekan seassa. Se palaute oli täysin aiheellinen, Nysten sanoo.

Tehin hiekan pukukopeista toinen on ollut tämän kesän pois käytöstä, sillä siellä on linnunpesä. Kylmä alkukesä ja rantojen vähäinen käyttö antoivat linnuille rauhan pesänrakennuspuuhiin. Samasta syystä Tehin hiekan kyntämättömyys paljastui Nystenille vasta heinäkuussa helteiden alkaessa.

Tehin hiekka kuuluu kunnan huollettaviin uimarantoihin, kuten uimala sekä Kokonniemen, Rekolan ja Kalholanniemen uimarannatkin. Ympäristösihteeri käy kerran viikossa tarkistamassa levätilanteen Tehin hiekalla, lisäksi siellä käy huoltomies kerran viikossa katsomassa, että kaikki on kunnossa.

– Siitäkin valitettiin, että Tehin hiekalla ei tyhjennetä roskiksia. Kyllä ne tyhjennetään, mutta jos edellisestä tyhjennyksestä on kulunut kuusi päivää, niin roskikset voivat olla täynnä.

Heinä- ja siivouspartiot käyvät rannalla tarvittaessa. Esimerkiksi rantaveteen ajautuva risukko poistetaan haravoimalla.

– Se on selkävesien ongelma. Ulappa on laaja ja kun tuulen suunta on oikea, niin roskaa kulkeutuu rantaan. Mutta pois se ei hietikolta ajaudu, Nysten sanoo.

Uimalasta ja Tehin hiekalta otettujen näytteiden perusteella päivitetään sinilevätilanne järviwiki-nettisivulle. Tänä kesänä sinilevää on havaittu hämmästyttävän vähän. Tehin hiekan kaltainen matala ranta ja lämmin vesi ovat omiaan muodostamaan leväkasvustoa. Matala ja lapsiystävällinen Tehin hiekka sai kiitokset kuvassa esiintyvältä viisivuotiaalta testiuimarilta.

Tehin hiekalla tehtiin alkukesästä vähäinen levähavainto. Tuo havainto on toistaiseksi kesän ainoa millään Kuhmoisten rannalla.

– Levää oli muutaman päivän rannassa lauttana. Se oli paikalle ajautunut, ei siinä kehittynyt. Levä levittäytyi noin metrin levyiseksi nauhaksi rannan alueelle ja kun tuuli kääntyi toiseen suuntaan, se hävisi, Nysten kuvailee.

Sinilevähavaintojen aikaan ruolahtelaiset kävivät uimassa Tehin laivalaiturilla. Nystenin mukaan sielläkin kunta käy toisinaan katsomassa, että kaikki on hyvin, mutta varsinaisen kunnossapidon piiriin se ei kuulu. Lämpimät kelit ovat Nystenin mukaan lisänneet kaikkien uimarantojen käyttöastetta selkeästi.

Heinäkuun näytteissä sinilevää ei enää havaittu.

Kansallinen virallinen uimakausi alkaa 15. päivä kesäkuuta ja päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Tuona aikana kunnan ylläpitämiltä uimarannoilta otetaan vesinäytteet kuukauden välein. Näytteet tutkitaan Eurofinsilla Lahdessa ja tiedot niistä tulevat kunkin uimarannan ilmoitustaululle

– Lisäksi kuukausi ennen uimakauden alkua otetaan näyte EU-rannalta, joka meillä on uimala. Uimalan kaikki tulokset tulevat näkyviin myös kunnan verkkosivuille, Nysten kertoo.

Kalholanniemen uimaranta poikkeaa muista kunnan ylläpitämistä uimarannoista niin, että se ei ole hiekkaranta. Rantaan vie jyrkähkö juurakkoinen polku, ja autokin on jätettävä melko kauas, joten paikka ei sovi huonojalkaisille. Puitteet pidetään kuitenkin kunnossa, kuten muillakin rannoilla.

Kaikki kunnan ylläpitämät uimarannat saavat saman kohtelun. Kevään palaverissa sovitaan näytteidenottopäivät ja ennen uimakauden alkua jokainen ranta sukelletaan ja tarkastetaan.

– Tarkastamme rantojen siisteyden, pukuhuonetilat, vessat, lämminvesivaraajan toimivuuden, pelastusvälineet sekä laiturit ja hyppytornin. Ja kun uimakausi käynnistyy, niin vaikka ihmiset eivät sitä huomaa, niin kylällä olevilla rannoilla käydään joka päivä, Nysten sanoo.

Kun virallinen uimakausi päättyy, lopetetaan myös näytteiden otto. Se ei estä käyttämästä rantoja, eikä niiden tarkkailu Nystenin mukaan lopu.