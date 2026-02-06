Teitkö lehtitilauksesi Kuhmoisten Sanomien vai Lehtiluukun kautta? Sillä on väliä

Jos tilaat Kuhmoisten Sanomat lehden verkkosivuilta löytyvällä tilauslomakkeella, sinusta tulee Kuhmoisten Sanomien asiakas. Jos teet tilauksen Lehtiluukussa, sinusta tulee Lehtiluukun asiakas,

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN SANOMAT voi tilata verkossa kahdella tavalla: tilauslomakkeella osoitteessa www.kuhmoistensanomat.fi tai Lehtiluukussa.

Kun lehden tilaa Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä olevalla tilauslomakkeella, tieto tilauksesta tulee Sanomien sähköpostiin ja tilaus astuu voimaan vasta seuraavana arkipäivänä, kun asiakaspalvelija sen käsittelee.

Kun tilaus tehdään verkkolehden tilauslomakkeella, tilaajasta tulee Kuhmoisten Sanomien asiakas. Hänen yhteystietonsa päivittyvät Sanomien asiakasrekisteriin, ja laskun lähettää Kuhmoisten Sanomat. Lehti lähettää ainoastaan paperisia laskuja.

JOS LEHDEN tilaa Lehtiluukun kautta, tulee tilaajasta Lehtiluukun asiakas. Lehtiluukussa tehty tilaus astuu voimaan välittömästi ja tilauksen laskutuksesta huolehtii Lehtiluukku. Lehtiluukun kautta tehdyt tilaukset voi maksaa kortilla, verkkopankissa, MobilePaylla tai PayPalilla.

Kuhmoisten Sanomien asiakaspalvelu ei voi hoitaa Lehtiluukun kautta tehtyjä tilauksia tai laskutusasioita.

– Viime aikoina on tullut jonkin verran päällekkäisiä tilauksia, kun lehti on tilattu sekä meiltä että Lehtiluukusta. Lisäksi on tullut Lehtiluukusta tehtyihin tilauksiin liittyviä kysymyksiä, mutta niissä me emme valitettavasti voi auttaa, Sanomien asiakaspalvelija Tuija Käki-Lahtinen sanoo.