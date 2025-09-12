Torstaitupa muuttuu Sylvintuvaksi ja aloittaa yhteistyön Lähitorin kanssa

Pöydän päässä istuva lähitoriohjaaja Elina Sihto on jatkossa tavattavissa Kuhmolassa viikottain, myös uuden Sylvin tuvan yhteydessä. Sihtolta saa apua myös kuulokojeisiin liittyvissä asioissa. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Suomen punaisen ristin Kuhmoisten osaston järjestämä Torstaitupa sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämä Lähitori aloittavat yhteistyön. Samalla Torstaituvan nimi muuttuu Sylvintuvaksi, sillä tupa siirtyy torstailta keskiviikolle.

– Torstaituvalla ja Lähitorilla on paljon samoja vapaaehtoisia. Vuoroja on tullut aika usein. Lisäksi meillä on ollut samanlaisia ohjelmia, joten on järkevää yhdistää toimintaa, SPR:n vapaaehtoistyöntekijä Saara Westerholm kertoo.

– Paljon on myös samoja kävijöitä, lähitoriohjaaja Elina Sihto jatkaa.

Lähitori on ollut aina parillisten viikkojen keskiviikkona. Sen kanssa vuorotellen, parittomien viikkojen keskiviikkona, järjestetään jatkossa Sylvintupa. Ensimmäinen Sylvintupa on 8. päivä lokakuuta. Sekä Lähitori että Sylvintupa jatkavat toimintaansa Kuhmolassa.

Torstaituvassa on nähty vieraana myös koululaisia. Sen paremmin uudessa Sylvintuvassa kuin Lähitorillakaan ei ole osallistujille asetettu ikärajoja, vaan molempiin ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

Sihdon ja Westerholmin mukaan Tupalaisten kannalta muutoksessa on paljon hyvää. Lähitorilla on aina ollut kunnan järjestämä jumppahetki ja kyytiä tarvitseville sellainen on järjestetty ja kustannettu. Nyt samat edut ovat tarjolla myös tupaan tuleville.

– Lisäksi Lähitorin ohjausta ja neuvontaa saa joka viikko. Muuten tuvan konsepti pysyy samanlaisena kuin ennen, Westerholm lupaa.

Lähitorilla on mahdollisuus nauttia keittolounas, kuten tähänkin asti, tuvassa juodaan kahvit.

Sihto kertoo Lähitorin tekevän yhteistyötä SPR:n kanssa muillakin paikkakunnilla. Lähitorin tärkein ja lakisääteinen tehtävä on tarjota palveluneuvontaa ja ohjausta, muun ohjelman järjestämiseen tulee hankkia joku kumppani.

Torstaitupaa on järjestetty jo kolmen vuosikymmenen ajan. Sen alullepanijana ja puuhanaisena on koko historian ajan ollut SPR:n vapaaehtoinen Sylvi Tuovinen, jonka mukaan keskiviikolle siirtynyt Torstaitupa nyt on nimetty.

– Olin seurakunnan diakonian johtokunnassa. Seurakuntasisar oli juuri lähtenyt, ja minä kokouksessa sanoin, että eikö me voitaisi jotain toimintaa järjestää. Mukaan tuli kunnan sosiaalitoimi ja SPR, ja siitä Torstaitupa lähti monien vaiheiden kautta muotoutumaan, Tuovinen muistelee kolmen vuosikymmenen takaisia tapahtumia.

Sylvi Tuovinen (vasemmalla) toivoo, että jatkossa keskiviikkona järjestettävä tupa ei kuihdu pois vaan jatkaa toimintaa vilkkaana. Kuvassa oikealla toinen pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä Leena Pienimäki-Nummelin. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

Torstaitupa on Tuovisen lempilapsi, mutta ei hän suinkaan yksin ole aina sen järjestelyistä vastannut. Tuovinen lähettääkin suuret kiitokset Kyllikki Raivoselle, Anni Lehtoselle, Paula Tanniselle ja Pirkko Viikilälle.

– Ja monelle muulle, joista osa on jo edesmennyt. Kaikkia en edes muista.

Torstaituvan sisältö haki alkuaikoina muotoaan. Tuovinen muistelee, kuinka osallistujat jaksoivat kyllä yhden kerran askarrella esimerkiksi luutia, mutta eivät sen pidempään.

– Huomasin, että kun ohjelma on valmiiksi suunniteltu, ja joku puhumassa, niin se kiinnosti. Puhuja on aina tullut paikalle ilmaiseksi. Olenkin aina ollut rohkea kysymään puhujia ja hyvä organisoimaan. Ne ovat olleet minun vahvuuteni, Tuovinen sanoo.

Lähitori kokoontuu seuraavan kerran lokakuun 1. päivä ja Sylvintupa siitä viikon päästä. Vanhan Torstaituvan paikalla on 25. syyskuuta nälkäpäivän soppatapahtuma, jolla tuttuun tapaan potkaistaan käyntiin 25.-27. syyskuuta järjestettävä nälkäpäiväkeräys.

– Tänä vuonna tarjolla on hernekeitosta myös kasvisversio, kuten viime vuonna vähän lupailimme, SPR:n Kuhmoisten osaston puheenjohtaja Heli Sorri kertoo.

Juttua muokattu 12.9. klo 18.15 ja muutettu Sylvin tupa muotoon Sylvintupa.