Uuden kunnanjohtajan haku alkaa saman tien

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Uuden kunnanjohtajan rekrytointi alkaa välittömästi. Kuhmoisten kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan julistaa kunnanjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Virka täytetään määräaikaisesti viideksi vuodeksi.

Rekrytoinnista huolehtivaan työryhmään kunnanhallitus nimesi Pekka Pitkärannan, Jarmo Rantalan, Johanna Peltosen, Silmu Sarvalan, Leila Helaakosken sekä Sanna Luukkasen. Ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Helaakoski.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan myös molemmat saamansa oikaisuvaatimukset, jotka koskivat Valtteri Väyryselle maksettavaa yli 100 000 euron suuruista erorahaa. Kunnanhallitus hylkäsi molemmat oikaisuvaatimukset todeten, että päätökset ovat olleet lainmukaisia, ja että prosessissa on toimittu kunnanhallituksen käsityksen mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kunnanhallitus haluaa pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Kuntaliiton syyskuussa päivittämiin verotuloennusteisiin perustuen kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän nykyisillä veroprosenteilla ensi vuonna yhteensä 1.766 miljoonaa euroa.

Myöskään tuloveroprosenttia kunnanhallitus ei halua nostaa. Nykyisellä tuloveroprosentilla kunnallisverotulojen kertymän arvioidaan olevan ensi vuonna 3.376 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen syyskuun alussa hyväksymän tavoitetalousarvion verotulokohta ei sisällä suunnitelmaa verotulojen lisäämisestä tuloveroprosenttia korottamalla. Arvio tilikauden 2026 tulokseksi on tällä hetkellä noin 86 600 euroa ylijäämäinen.

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy vähentää asuntoja Ruolahdentieltä, Orivedentieltä sekä Rekolantieltä niiden heikon käyttöasteen vuoksi.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli nipun valtuustoaloitteita. Aloitteeseen Päijännekodin peruskorjaustarpeista liittyen todettiin, että kiinteistölle on laadittu yksityiskohtainen kunnossapitosuunnitelma kymmeneksi vuodeksi. Aloite Kuhmoisten historian kolmannesta osasta lähetettiin sivistystoimeen valmisteltavaksi. Aloitteesta, joka liittyi kaikkien hallintokuntien säästötavoitteiden laatimiseen, kunnanhallitus totesi, että toimialat tulevat kartoittamaan kulurakenteensa ja laativat esitykset toimialakohtaisiksi säästötavoitteiksi vuodelle 2027 sekä suunnitelmavuosille 2028 ja 2029.

Aloitteesta kunnan liike- ja toimitilojen myynnistä kunnanhallitus totesi, että niitä koskevat toimenpiteet huomioitaneen kevään 2026 aikana päivitettävässä kiinteistöstrategiassa. Aloite Askoniementien ja Jussilankujan välisen kevyenliikenteenväylän valaisemisesta lähetettiin tekniseen toimeen valmisteltavaksi. Aloite ulkokuntoilu- ja voimailulaitteiden hankinnasta lähetettiin sivistystoimeen valmisteltavaksi.