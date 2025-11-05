Uutta kunnanjohtajaa etsitään jo

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KUNNANJOHTAJAN paikkaa voi nyt hakea. Kunta julkaisi rekrytointi-ilmoituksen nettisivuillaan keskiviikkona 5. marraskuuta. Hakuaikaa on joulukuun 2. päivään asti.
Kunta hakee kehittämismyönteistä, rohkeaa ja yhteistyökykyistä johtajaa. Vireillä olevien lukuisten elinvoimaa edistävien hankkeiden eteenpäin viejäksi kaivataan ennakkoluulotonta suunnannäyttäjää.
Hakijoilta edellytetään paitsi virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja johtamiskokemusta myös monipuolista elinkeinoelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.
Kuhmoisten kunnanjohtajan virka täytetään määräaikaisesti viideksi vuodeksi 1. huhtikuuta 2026 alkaen tai sopimuksen mukaan.