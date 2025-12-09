Valtuusto hyväksyi talousarvion ilman suurempia pulinoita

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNANVALTUUSTO hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuoteen 2028 ulottuvan toimintasuunnitelman maltillisesti keskustellen. Aiheeseen liittyvistä asioista eniten puhetta herätti kädentaitojen koulurakennuksen hankesuunnitteluun varattu 50 000 euroa.

– Mihin uutta koulurakennusta tarvitaan, jos nykyiset väistötilat ovat opettajien ja oppilaiden mielestä toimivat? Avoin Kuhmoinen -ryhmän Osku Puukila kysyi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta (kok.) vastasi Puukilalle käyttäjien olevan tyytyväisiä nimenomaan väistötiloihin, mutta jatkossa ohjausryhmä miettii, miten taideaineiden tilaongelma ratkaistaan pysyvästi.

Kokoomuksen valtuutettu Eero Ikonen huomautti, että luvut, jotka investointiosassa on kädentaitojen koulurakennusta varten ilmoitettu, ovat ”täysin hatusta vedettyjä”, sillä tarveselvitystä tiloista ei ole vielä tehty.

Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Malin (kok.) totesi, että kunnanhallitus on halunnut informoida valtuustoa siitä, että jonkinlaisia investointeja joudutaan tekemään.

Omassa puheenvuorossaan Ikonen toi esiin sekä vesihuoltolaitoksen että kaukolämmön tappiollisen toiminnan ja peräänkuulutti korkeampia taksoja, joita tulisi tarkastella vuosittain.

– Kaukolämpötaksoja ei ole vuosiin päivitetty, mutta lämmöntuottaja on sopimuksensa mukaan nostanut veloitustaan vuosittain. Kuhmoisten kaukolämpötaksa on verrokkikunnissa edullisin, Ikonen huomautti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN alkajaisiksi kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti kertasi 70-vuotiaan kunnantalon historiaa ja vaiheita. Unnaslahti kirjoitti samasta aiheesta viikonloppuna julkaistun kolumninsa.

– Vaaleilla valitun luottamushenkilön rooli yhteiskunnassa on aina arvokas. Tässä talossa on laskettu kunnallisvaalien tuloksia 18 kertaa. Tämä on arvokas saavutus, kunnallinen demokratia on häiriintymättä saanut toteutua kaikilla näillä vuosikymmenillä, Unnaslahti totesi esityksensä lopussa.

Poimintoja talousarviosta:

– Talousarvio ensi vuodelle on 86 642 euroa ylijäämäinen. Verojen kokonaismääräksi on arvioitu 5,947 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 2,766 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat 2,560 miljoonaa euroa.

– Investointeja tehdään 1,247 miljoonan euron edestä, eniten yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin sekä laitostoimintaan.

– Jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ja jälkiselkeytyksen laahalaitteistoon on varattu 120 000 euroa, pumppaamoihin 100 00 euroa, verkoston saneerausta jatketaan 40 000 eurolla ja verkostokarttojen digitalisaatioon on varattu 15 000 euroa.

– Kaavateiden korjaukseen ja asvaltointiin on varattu 40 000 euroa, Myllykujan toteutukseen 300 000 euroa. Tievalaistusta parannetaan led-polttimoin 30 000 eurolla.

– Vuokrattavista kiinteistöistä Sahanrannan keittiöön ja sähkötöihin on varattu 100 000 euroa ja muiden tilojen mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin 50 000 euroa.

– Yhtenäiskoulun D-rakennuksen sokkelin ja julkisivun peruskorjaukseen on varattu 25 000 euroa.

– Yhtenäiskoulun T-rakennuksen kuntotutkimukseen on varattu 20 000 euroa ja vesikatteen, rännivesien ja salaojien uusimiseen 30 000 euroa.

– Kuntoradan kunnostukseen on varattu 31 200 euroa.

– Tehinhiekan kunnostukseen on varattu 20 000 euroa.

– Kiinteistöveroprojektin toteuttamiseen on varttu 60 000 euroa.

– Kirjastolle IV-konenhuoelle vieviin portaisiin sekä kuntokartoitukseen on varattu 23 000 euroa.

– Pirhalle vuokrattavista kiinteistöistä Lumme-kiinteistön vuoden 2027 peruskorjauksen suunnitteluun on varattu 12 000 euroa.