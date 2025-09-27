Viljami Turve on Euroopan neljänneksi paras putkimies

Kuhmoislainen Viljami Turve sijoittui hopealle ammattitaidon SM-kilpailuissa vuonna 2022 ja vuotta myöhemmin voitti kultaa. Vuoden 2023 hän oli Taitajien Taitaja ja toimi ammatillisen koulutuksen keulakuvana. Tämän vuoden syyskuussa hän sijoittui ammattitaidon EM-kilpailuissa sijalle neljä ja sai mitalin keskitasoa paremmasta suorituksesta. Kuva: EuroSkills

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Putkimies Viljami Turve sijoittui neljänneksi syyskuussa Tanskan Herningissä järjesteyissä EuroSkills- eli ammattitaidon Euroopanmestaruuskilpailuissa. Lisäksi Turve sai mitalin keskitasoa paremmasta suorituksesta.

– Saan kuulla myöhemmin lisää siitä, minkälaiset pisteet sain miltäkin osa-alueelta. Toistaiseksi tiedän vain kokonaispistemäärän. Aika lailla kaikkeni kilpailussa tein, ehkä jossain kohtaa tulee mieleen jotain, mitä olisin voinut tehdä toisin, kuhmoislainen Turve kertoi viikko kilpailun jälkeen.

Kuhmoislaiset muistavat Turpeen parin vuoden takaisesta ammattitaidon Suomen mestaruudesta. Turve uskoo saavutuksen auttaneen häntä pääsemään myös EM-kilpailuihin.

– SM-kisoista oli helppo jatkaa EM-kilpailuihin. Olin jo tuttu Skills Finlandin ihmisille, joten minut oli helppo lisätä Suomen joukkueeseen. Paikka EM-kisoissa varmistui noin vuosi sitten, Turve kertoo.

EuroSkills-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi.

Herningin messukeskukseen oli rakennettu omat alueet jokaiselle lajille. Putkimiesten aluella työskentelypisteet näyttivät tältä. Yleisö pääsi seuraamaan suorituksia aidan takaa vain reilun puolen metrin päähän työskentelyalueesta. Kuva: Viljami Turve

Kun kisalippu oli varmistunut, alkoi harjoittelu. Siinä apuna oli ekspertti, eli valmentaja. Turpeen ekspertti oli hänen vanha ammattikouluopettaja Tommi Mäntylä Tredusta.

Ekspertit saavat tietoa kilpailusta, muun muassa käytettävissä olevista materiaaleista, omalla foorumillaan.

– Kun tiedettiin, että kilpailuun tulee vaikka Daikinin vesi-ilmalämpöpumppu, niin sitten harjoiteltiin etukäteen sen kytkemistä. Lisäksi katsottiin, millaisia tehtäviä edellisissä kilpailuissa oli ollut, Turve kertoi harjoittelusta.

Oman haasteensa harjoitteluun toivat maiden väliset erot. Keski-Euroopassa käytettävää pehmytjuotosta ei tehdä Suomessa lainkaan, ja esimerkiksi kannakointiin on Tanskassa erilaiset määräykset kuin Suomessa.

– Ne piti vain koittaa painaa päähän.

Viljami Turve myönsi, että ennen kilpailua jännitti hieman, mutta suorituksen aikana jännitys laantui. Omaan suoritukseensa hän on tyytyväinen ja kokonaisuudessaan kisareissusta jäi hyvä fiilis. – Mutta on mukava päästä kotiin jatkamaan töitä, hän totesi. Kuva: EuroSkills

Herningin messukeskuksessa on yli 100 000 neliötä hallitilaa. EM-kisoissa jokaiselle lajille oli oma alueensa. Putkiasentajien alue oli lähellä pääsisäänkäyntiä.

– Alueen sisälle pääsi näyttämällä henkilökohtaista passia, joten kukaan ulkopuolinen tai toisen lajin kilpailija ei sinne päässyt. Jokaiselle kilpailijalle oli alueen sisällä oma loossi, joten naapurin koppiin ei nähnyt, Turve kertoi.

Katsojat pääsivät aiden taakse reilun puolen metrin päähän työskentelyalueesta, mutta heidän läsnäolonsa ei Turpeen mukaan haitannut.

– Tapahtumassa oli yli satatuhatta kävijää. Hälinä ja meteli oli niin kova, että siihen ei kiinnittänyt huomiota, varsinkin jos puhuttiin muuta kieltä kuin suomea.

Kilpailusuoritus kesti ensimmäisenä ja toisena päivänä kahdeksan tuntia, kolmantena neljä. Päivät alkoivat tehtävien ja aikataulun läpikäynnillä.

– Piirrustukset oli tehnyt eteläafrikkalainen Brian. Ne käytiin aamulla läpi siltä varalta, että niihin oli tullut muutoksia tai virhe. Jos kilpailusuoritukseen kuului jotain uusia laitteita tai tuotteita, niin niiden edustaja tuli kertomaan, miten ne toimivat ja miten ne kytketään. Se piti sitten kilpailussa muistaa, Turve kertoi.

– Ennen kilpailua jännitti vähän, mutta osasin sulkea jännityksen aika hyvin pois. Kilpailupaikalla voi enää vain odottaa, että mitähän sieltä on tulossa.

Kilpailupäivät alkoivat tehtävien ja piirrustusten läpikäymisellä. Tehtävissä vastaan saattoi tulla tuotteita tai laitteita, joita ei vielä ole markkinoilla, joten niiden edustaja kertoi siinä hetkessä, miten ne toimivat tai ne asennetaan. – Se piti sitten vain muistaa ja kytkeä oikein kilpailussa, Viljami Turve sanoi. Kuva: Viljami Turve

EM-kilpailun joka osa-alueella kilpailu käytiin yksilökilpailuna lukuunottamatta vaatteen valmistusta ja viherrakentamista, jotka vaativat kaksi kilpailijaa. Kilpailujen ulkopuolella suomalaiset liikkuivat maajoukkueena. Suomen viralliseen ammattitaitomaajoukkueeseen kuului 18 kilpailijaa.

– Päivät olivat pitkiä, sillä majoituspaikalle oli matkaa 60 kilometriä. Monesti nukkumaan pääsi vasta yhden aikaan ja herätys oli puoli kuudelta. Joka päivä oli jotain ohjelmaa ja parina päivänä viikon aikana saimme tehdä, mitä halusimme, Turve kertoi.

Turve työskentelee putkiasentajana LVI-Pitkälän leivissä Pirkanmaalla. Pitkän kisarupeaman jälkeen oli mukava päästä kotiin ja jatkamaan töitä.

– Kait sitä voisi mennä palkankorotustakin pyytämään, Turve nauroi.

Käytännössä kilpailusta ja menestyksestä saatava hyöty on toisenlainen. Turpeen mukaan kilpailusta saa hyviä kontakteja alan eri ihmisiin. Valmentautuminen kilpailuihin toi ammattitutkinnon perustutkinnon päälle, eikä erikoisammattitutkintoon vaadittaisi enää paljoa opintoja.

– Alan sisällä voi erikoistua erilaisiin asioihin, kuten kylmälaitteisiin tai saneerausasioihin. Minulla on seuraavaksi edessä kylmäpuolen asiat, eli ilmastointien tai ilmalämpöpumppujen asentaminen, mikä vaatii erillisen luvan, Turve kertoi.

EM-kilpailuissa saavutetun menestyksen jälkeen kuulostaisi luontevalta jatkaa lajin MM-kisoihin, mutta:

– MM-kisojen ikäraja on 21 vuotta, ja minä täytän tänä vuonna 22, Turve totesi.