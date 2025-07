Yleisurheilun riemu valtaa taas urheilukentän

Aikuisyleisurheilukilpailut käydään tulevana lauantaina. Kisat juontaa tuttuun tapaan Jari Ahvenjärvi.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kansalliset aikuisyleisurheilukilpailut käydään Kuhmoisissa lauantaina 19. heinäkuuta. Kilpailuihin on ilmoittautunut 130 urheilijaa 48 eri seurasta. Kuhmoisten Kumun edustajia kentällä nähdään 12.

Mukana miettelöissä on aiemmilta vuosilta tuttu Esa Kiuru, joka on moninkertainen keihäänheiton maailmanennätysmies. Markku Juopperi on kilpaillut Kuhmoisissa kilpailujen alusta asti.

Kentällä nähdään myös moninkertaiset maailmanmestarit Rauha Ervalahti ja Jouni Tenhu sekä usean matkan suomenennätysjuoksija Reijo Kauppila. Myös entinen maastohiihtäjä Kirsi Helen (entinen Perälä) kilpailee Kuhmoisissa.

Ensimmäistä kertaa Kuhmoisten kisojen historiassa radalla nähdään 30-vuotias pikajuoksija. Vanhimmat kilpailijat ovat 95-vuotiaita.

– Järjestelyt ovat hyvässä mallissa, toimitsijat iloisia, keli mainio ja katsomossa tilaa, kisaorganisaatiossa mukana oleva Kari Tuomola sanoo.