Yli sadan hengen sukujuhlat

Matti Jaakkola ja Sipi-Heikki Tapanila kutsuttiin sukuyhdistyksen kunniajäseniksi. Riitta Jakara sai ansiomerkin. Muistamisia jakamassa Inkeri Haarla-Kettunen sekä Leena Höysniemi.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kysyttäessä Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen toiminnan merkityksestä Päivi Grönqvist viittasi Ossi Viidan sanoihin.

– Juhlapuheen pitäjä kiteytti sen hyvin. Siitä, että sinä kuulut johonkin sukuun, pitää olla ylpeä. Sillä on suuri merkitys ja kaikille voisi tehdä hyvää kuulua johonkin.

Grönqvist ja Liisa Hyppölä osallistuivat ensimmäistä kertaa Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen vuosijuhlaan. Vuosijuhla pidettiin sunnuntaina 3. elokuuta Kuhmoisissa.

– Päivä on ollut mielenkiintoinen. Aina oppii jotain uutta, totesi Hyppölä, joka on itsekin kiinnostunut sukututkimuksesta.

Päivi Grönqvist ja Liisa Hyppölä olivat ensimmäistä kertaa Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen vuosijuhlassa. – Olin keväällä Inkerin luennolla täällä Kuhmoisissa. Aiheena oli juuri sukuyhdistys. Se oli mielenkiintoinen tilaisuus ja silloin päätin, että haluan tietää aiheesta lisää, Grönqvist sanoi.

Grönqvist oli Hyppölän kanssa samaa mieltä:

– Olen kuullut Virmailan suvusta paljon, sillä äitini on ollut sen toiminnassa mukana. Äiti on jo edesmennyt ja ajattelin, että nyt alkaa vastuu painamaan harteilla ja tietoa suvusta pitää siirtää seuraaville sukupolville. Tämä on ollut mielenkiintoinen startti siihen.

Hyppölä muistuttaa, että kaikki tieto omista juurista ei löydy kirjoista ja kansista.

– Pitäisi itsekin kirjoittaa jotain ylös, mutta sen huomaa vasta sitten, kun omat vanhemmat ovat kuolleet. Tietoa pitää etsiä muuta kautta.

Tiedon etsimisestä ja sen haasteellisuudesta puhui vuosijuhlan juhlapuheen pitänyt Ossi Viita.

Juhlapuhuja Ossi Viita hauskuutti yleisöä kertomalla, kuinka hän itse ei ollut kovin sukurakas. Perheen maatalouskaupassa oli kesäisin kova kiirus, mutta isältä kiiruut loppuivat, kun joku sukulainen tuli tervehtimään. – Isä ja sukulainen lukkiutuivat useiksi tunneiksi kauppamme yläkerran toimistotiloihin, ja meillä pojilla oli entistä kiireisempää.

Historioitsijan mukaan nykyinen tiukka lainsäädäntö tietosuojineen on vaikeuttanut suku- ja historiantutkimusta. Lisäksi eri paikkakunnilla tehdään erilaisi tulkintoja siitä, mitä vanhoista asiakirjoista voi tutkijoiden käyttöön antaa.

Viita puhui sukututkimuksesta puhuessaan omien juurien kunnioittamisesta. Hän muistutti, että omien juurien ymmärtäminen ja arvostaminen on tässä meidän varsin juurettomassa elämäntyylissämme valtavan arvokasta.

Samoin arvokkuutta ja merkityksellisyyttä omaan elämään tuo se, että siirrämme tietoa ja tarinoita menneistä sukupolvista tuleville.

Aino Lindroos sekä Kuhmoisten mieskuoro vastasivat sukuyhdistyksen vuosijuhlan musiikista. Seija Tanninen puolestaan esitteli juhlayleisölle Kuhmoisten pitäjää ottamiensa kuvien kautta.

Edellisen kerran Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys juhli Kuhmoisissa kymmenen vuotta sitten. Tänä vuonna juhliin oli saapunut 130 virmailalaista, ja sukuyhdistyksen puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen iloitsi ensikertalaisten suuresta määrästä.

– Toivottavasti kerta ei jää viimeiseksi. Perinteinen vuosijuhla muistuttaa meitä siitä, mistä tulemme. Wirmailan Rustholli ei ole vain muisto menneisyydestä, se on osa identiteettiämme. Meillä on juuret, jotka ylettyvät syvälle Päijänteen rantamille. Juuret antavat meille voimia. Ei siten, että juurtuisimme paikallemme, vaan ne antavat meille myös suunnan ja tarkoituksen, Haarla-Kettunen totesi tervetuliaissanoissaan.

Muokattu artikkelia 5.8. klo 11.30. Inkeri Haarla-Kettunen ei ole väistymässä sukuyhdistyksen puheenjohtajan paikalta, vaan Ossi Simola johti ainoastaan sukuyhdistyksen vuosikokouksen.