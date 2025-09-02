Yrittäjäyhdistys odottaa kutsuja kylään

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
Valtakunnallista yrittäjänpäivää vietetään tämän viikon perjantaina 5. syyskuuta. Kuhmoisten Yrittäjät juhlistaa sitä nyt uudella tapaa: tarjoamalla jäsenilleen elokuvaillan Kuhmolassa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenen Henni Järvisen mukaan tavoitteena osoittaa pienyrittäjille, että heidän työtään arvostetaan. Koska työ voi olla yksinäistä, yhteinen tapahtuma antaa lisää energiaa ja mahdollisuuden tavata muita.
– Yrittäjyys ei ole vain oma valinta, vaan se on yhteiskunnallisesti tärkeä rooli, josta pitää olla ylpeä, hän huomauttaa.
Yrittäjäyhdistys pyrkii kuuntelemaan jäsenkenttäänsä siinä, miten yrittäjiä voisi parhaiten tukea ja millaisia yhteistyöverkostoja kaivataan.
Puheenjohtaja Sari Liehu muistuttaa, että yhdistyksen hallitus toivoo kaikilta Kuhmoisten yrityksiltä kutsuja tulla kylään tutustumaan toimintaan. Kyläily alkoi keväällä Meltexiltä.
– Vierailu avasi meidän näkemyksiämme siitä, mitä kaikkea yritys tekee.
Liehun mukaan on kiinnostavaa ja avartavaa tutustua laajasti toisten yritysten toimialoihin. Se lisää myös yrittäjien välistä avoimuutta, ymmärrystä ja arvostusta. Lisäksi vierailulla on mahdollisuus luoda erilaisia suhteita.
Myös Kuhmoisten vuotuista Yrittäjäjuhlaa vietetään tänä vuonna syyskuussa, jolloin loppuvuoden kiireet eivät vielä paina päälle. Toiveena on koota rentoihin juhliin kaikki paikkakunnan yrittäjät nauttimaan hyvästä ruuasta ja musiikista.
Muokattu 2.9. klo 13: Yrittäjäjuhlaan tervetulleita ovat kaikki paikkakunnan yrittäjät.