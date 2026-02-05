Abigaalassa pelattiin aliasta ja heitettiin tonkkuumia

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kenen autoa hinailtiinkaan pois risteyksestä? Montako kertaa Saaga on esiintynyt paikallislehden sivuilla? Mitä Marissa sai tilatessaan housut Vintedissä? Kuka syö kiivit kuorineen, ja mitä Reetta sekoittaa nuudeleihinsa?

Vuoden 2026 Abigaalan alkajaisiksi testattiin, kuinka hyvin Kuhmoisten yhtenäiskoululla on opittu tuntemaan koulunsa tänään päättävät abiturientit. Yleisölle oli jaettu neljä eri väristä lappua, joilla sai äänestää omaa suosikkiaan annetuista vastausvaihtoehdoista.

Yleisöä ei jätetty sivustaseuraajiksi jatkossakaan. Ensin oppilaat saivat haastaa opettajat tonkkuumin heitossa, sitten oppilaista ja opettajista muodostettiin parit ja pelattiin aliasta.

Tonkkuumissa nuoriso voitti yhden pisteen erolla, aliaksessa voitto irtosi seitsemällä oikein selitetyllä sanalla. Selitettävät sanat liittyivät Kuhmoisiin ja koulumaailmaan – sana ”yhtälö” osoittautui hopealle jääneen parin kompastuskiveksi.

Lopuksi abit jakoivat kunniamaininnat paitsi nuoremmille lukiolaisille ja ryhmänohjaajalleen, myös muun muassa matikka- ja meemikuningattarelle, maailmanpelastajakemistille sekä lukiolaisten tuelle ja turvalle.

Toiveruokailun jälkeen tie vei tuttuun tapaan rekan lavalle ja siitä illemmalla ravintolaan syömään.

Eri musiikkigenret edustettuna: Elviksenä Reetta Unnaslahti sekä soolouralle lähteneenä Alvinina Saku Käyrä. Unnaslahti totesi penkkaripäivän olleen kiva ja stressanneen vain vähän. Suorituspaineita ei enää kuitenkaan ollut. – Vielä ei ole haikeus iskenyt, mutta ehkä huomenna, Unnaslahti totesi.

Maiju Lahtinen (oikealla) kehui abien ryhmää yhteisölliseksi ja sen huumorintajua hyväksi. Penkkaripäivä oli Lahtisen mukaan mennyt vauhdikkasti. – Valmistelut jäivät vähän viime tippaan. Olimme täällä illalla vielä puoli yhdentoista aikaan ja aamulla kahdeksalta tulimme.

Kuvassa myös Matti Nykäseksi pukeutunut Niklas Lahnalahti sekä merirosvoasussa Mira Teivaanmäki.

Mikäs on ollessa, kun asut ovat mintissä. Kuvassa Saaga Mattila sekä Marissa Mäkiaho.

Sinne sujahti. Oppilaista ja opiskelijoista muodostettu joukkue voitti opettajat tonkkuumin heitossa yhden pisteen erolla.

Tuuletuksen arvoinen suoritus Nella Merilaidalta (edessä). Kollegat juhlivat mukana.

Rehtori Juha Nupponen selittämässä opiskelijalle alias-pelin sanoja. Selitettäviä sanoja olivat muun muassa Kuhmola, Wilma sekä toinen koulukirjoja kustantavasta kustantamosta. Taustalla Emma Sahla, Neeri Anttila sekä Niklas Lahnalahti.

Lukion juniorit hakivat Maiju Lahtiselta saamansa kunniakirjan yhdessä. Kättelyjono ei ollut aivan lyhyt.

Puolen päivän jälkeen abit ilahduttivat Toritien varressa odottavia karkkisateella.

Muokattu artikkelia 7. helmikuuta klo 7.50. Muutettu ”kemiläinen maailmanpelastaja” muotoon ”maailmanpelastajakemisti”.