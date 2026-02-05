Abigaalassa pelattiin aliasta ja heitettiin tonkkuumia

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
Kenen autoa hinailtiinkaan pois risteyksestä? Montako kertaa Saaga on esiintynyt paikallislehden sivuilla? Mitä Marissa sai tilatessaan housut Vintedissä? Kuka syö kiivit kuorineen, ja mitä Reetta sekoittaa nuudeleihinsa?
Vuoden 2026 Abigaalan alkajaisiksi testattiin, kuinka hyvin Kuhmoisten yhtenäiskoululla on opittu tuntemaan koulunsa tänään päättävät abiturientit. Yleisölle oli jaettu neljä eri väristä lappua, joilla sai äänestää omaa suosikkiaan annetuista vastausvaihtoehdoista.
Yleisöä ei jätetty sivustaseuraajiksi jatkossakaan. Ensin oppilaat saivat haastaa opettajat tonkkuumin heitossa, sitten oppilaista ja opettajista muodostettiin parit ja pelattiin aliasta.
Tonkkuumissa nuoriso voitti yhden pisteen erolla, aliaksessa voitto irtosi seitsemällä oikein selitetyllä sanalla. Selitettävät sanat liittyivät Kuhmoisiin ja koulumaailmaan – sana ”yhtälö” osoittautui hopealle jääneen parin kompastuskiveksi.
Lopuksi abit jakoivat kunniamaininnat paitsi nuoremmille lukiolaisille ja ryhmänohjaajalleen, myös muun muassa matikka- ja meemikuningattarelle, maailmanpelastajakemistille sekä lukiolaisten tuelle ja turvalle.
Toiveruokailun jälkeen tie vei tuttuun tapaan rekan lavalle ja siitä illemmalla ravintolaan syömään.
Muokattu artikkelia 7. helmikuuta klo 7.50. Muutettu ”kemiläinen maailmanpelastaja” muotoon ”maailmanpelastajakemisti”.